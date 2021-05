Schneefall am Freitag, aber bis zu 26 Grad am sonnigen Muttertag

Leichter Schneefall hüllte den Brockengipfel diese Woche in ein winterliches Kleid.

Harz. In den nächsten Tagen soll sich das Wetter in der Region Harz zunächst teils bewölkt, teils freundlich, am Sonntag aber sonnig zeigen.