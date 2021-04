Zwei Motorradunfälle im Bereich Osterode – einer schwer

Osterode. Im Bereich Osterode kam es am Mittwoch und Donnerstag zu zwei Unfällen mit Motorrädern. Die Fahrer wurden verletzt, einer von ihnen schwer.

Unfall an Sösetalsperre: Motorradfahrer wird schwer verletzt

Schwer verletzt wurde ein Motorradfahrer bei einem Unfall am Mittwoch gegen 18.15 Uhr auf der B498. Im Bereich der Sösestaumauer geriet der 29-Jährige mit seinem Motorrad aus ungeklärter Ursache auf den Schotterbelag, kam ins Rutschen und stürzte. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro.

17-jähriger Motorradfahrer stürzt auf nasser Fahrbahn der B243

Verletzt wurde ein Motorradfahrer bei einem Unfall am Donnerstag auf der B243. Das meldet die Polizei in Osterode. Demnach wollte der 17-Jährige mit seinem Leichtkraftrad gegen 6.45 Uhr auf die Bundesstraße in Richtung Herzberg fahren. Im Auffahrtsbereich Osterode-Nord kam er auf regennasser Fahrbahn ins Rutschen und stürzte. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu und wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. pol