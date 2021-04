Impfwochenende: 5.000 Corona-Impfungen in Göttingen und Northeim

Blick ins Covid-19-Impfzentrum in der OBS Herzberg, Heidestraße.

Göttingen. 5.000 Menschen in zwei Tagen sollen am Wochenende in den Kreisen Göttingen und Northeim geimpft werden. Zusätzlichen Impfstoff gibt es nicht überall.