Verständnis für Parkinson-Kranke und Angehörige fördern

Am 11. April war der Welt-Parkinson-Tag. Schätzungsweise 400.000 Menschen leiden in Deutschland an Morbus Parkinson. Der Welt-Parkinson-Tag am 11. April soll auf die immer noch unheilbare Krankheit aufmerksam machen und das Verständnis für Erkrankte und ihre Angehörigen fördern.

Der weltweite Aktionstag wurde 1997 ins Leben gerufen und findet am Geburtstag des englischen Arztes James Parkinson statt. Dieser beschrieb 1817 erstmals die Symptome der später nach ihm benannten neurologischen Erkrankung. „Auf diesen Tag aufmerksam zu machen ist dringend nötig: Die Diagnose Parkinson zu erfahren, ist ein tiefer Einschnitt in die bisherige Lebensplanung. Bislang gibt es keine Heilung und auch keine Therapie, die die Erkrankung verhindert oder zum Stillstand bringt. Parkinson ist eine langsam fortschreitende Krankheit. Einige Symptome lassen sich gezielt behandeln, sodass viele Patienten noch Jahre ein weitgehend normales Leben führen können. Doch mit fortschreitendem Krankheitsverlauf wird die Bewältigung des Alltags immer schwerer“, erklärt Margrit Waluga, Landesbeauftragte Niedersachsen sowie Regional- und Übungsleiterin der Parkinsonselbsthilfegruppe Osterode.

Anlaufstelle in der Region

Viele Betroffene und Angehörige suchten daher Unterstützung bei Selbsthilfegruppen. „Unsere regionale Gruppe der deutschen Parkinson Vereinigung (dPV) in Osterode wurde im Mai 2000 gegründet, hat schon eine langjährige Tradition und bietet Anlauf für Betroffene und Angehörige aus der Region“, so Waluga.

Ziel, der vor 40 Jahren gegründeten Selbsthilfevereinigung der dPV sei es, die Lebensumstände von Parkinson-Patienten und ihren Partnern zu verbessern und die Forschung auf dem Gebiet dieser Krankheit voranzutreiben.

Parkinson tritt überwiegend in einem Alter von 50 bis 60 Jahren auf, ein Teil der Betroffenen ist aber auch deutlich jünger (teilweise unter 40 Jahre). Ursache der Erkrankung ist ein Mangel des Nervenbotenstoffes Dopamin, der für die Steuerung von körperlichen und geistigen Bewegungen benötigt wird. Typische, durch diesen Mangel hervorgerufene Symptome sind der Tremor (das bekannte Zittern der Hände, Arme und auch Beine) und der Rigor, (eine zunehmende Unbeweglichkeit, Steifheit und Haltungsinstabilität), unter denen die Mehrzahl der Parkinsonkranken leidet.

Wie sich die fortgeschrittene Erkrankung auf seinen Körper und sein Leben auswirkt, schildert ein Mitglied der Selbsthilfegruppe so: „Da es über Nacht keine regelmäßige Tabletteneinnahme gibt, bin ich morgens ziemlich unbeweglich. Die Tabletteneinnahme, verschiedene Übungen und mein Vorsatz, mich nicht unterkriegen zu lassen, helfen. Aber vieles geht nicht mehr so einfach wie früher: Ich kämpfe mit dem Gleichgewicht und brauche inzwischen eine Gehhilfe, mir fallen Sachen herunter, das Umblättern der Zeitung fällt schwer. Die Feinmotorik lässt zusehends nach, Schlüssel ins Schloss stecken, Geld aus dem Portemonnaie holen, das Hemd zuknöpfen, Schuhe zubinden usw., es erfordert meine volle Konzentration. Manchmal geht es, manchmal nicht. Dazu bin ich sprachlich schwer zu verstehen. Ich muss mich darauf konzentrieren langsam, deutlich und laut zu sprechen. Aber trotz Parkinson muss das Leben gute und freudige Seiten behalten. Dafür kämpfe ich jeden Tag!“

Austausch in der Gruppe

Der Gedankenaustausch mit anderen Betroffenen ist für den Kranken aber auch für die Partner und Angehörigen immens wichtig. „Der Austausch innerhalb der Selbsthilfegruppe sorgt für mehr Information und Verständnis. Er hilft, die Lebensqualität zu verbessern“, erklärt Margrit Waluga, Vorsitzende der Regionalgruppe Osterode.

Zu den Aktivitäten der Parkinsongruppe gehören regelmäßige Gesprächskreise mit intensivem Erfahrungsaustausch, regelmäßiger Rehasport unter fachgerechter Anleitung, Informationsveranstaltungen mit Ärzten und Therapeuten, Fachklinikbesichtigungen, aber auch gemeinsame Freizeitaktivitäten wie Ausflüge, Kaffee-, Knobel- und Grillnachmittage. Man ist füreinander da und hilft sich, auch in den schweren Corona-Zeiten. Wer sich seiner Krankheit stellt, kommt in der Regel besser damit klar.

Die richtige medikamentöse Einstellung, viel Bewegung sowie Physiotherapie, Ergotherapie und Logopädie helfen dem Kranken dabei, seine Lebensqualität so gut wie möglich zu erhalten. Waluga betont: „Darüber informieren wir ständig. Das Corona-Virus bereitet den Selbsthilfegruppen große Probleme. Kontaktsperre und die damit einhergehenden Einschränkungen, gerade bei Parkinson-Patienten, bedeutet soziale Isolierung mit psychischen Folgen, die sich verheerend auf den Krankheitsverlauf auswirken. Eine Förderung der Selbsthilfegruppen mit staatlichen Förderprogrammen ist dringend erforderlich. Patientenorganisationen, wie die Deutsche Parkinson Vereinigung sind ohne ehrenamtliche Arbeit nicht denkbar.“ Das sollte einen hohen Stellenwert in der Gesellschaft haben.

„Durch die Einschränkungen während der Pandemie mussten unsere Treffen monatelang aus-fallen, aber unsere Regionalleiterin hält den Kontakt weiterhin telefonisch und via Internetkonferenz aufrecht“, berichtet ein Mitglied. Sobald es die Situation zulässt, sollen zunächst im kleinen Kreis mit Abstand wieder Treffen und gemeinsame Aktivitäten stattfinden. „Leben mit einer Krankheit – Kein Grund zu Resignieren!“, lautet das Motto der Selbsthilfegruppe.

Kontakt und weitere Informationen: Regionalgruppenleiterin Margrit Waluga, Telefon: 05522 5058485 oder via E-Mail an osterode@parkinson-mail.de