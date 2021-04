Karoline Otte als Direktkandidatin für Bundestagswahl aufgestellt

Bündnis 90/Die Grünen im Wahlkreis 52 Goslar - Northeim - Osterode haben vergangenen Freitag, 9. April, in Osterode mit einer Urnenwahl und Auszählung der Briefwahlstimmen Karoline Otte aus Moringen als Direktkandidatin für die Bundestagswahl aufgestellt.

Aufgrund der Pandemie fand die Aufstellungsversammlung in zwei Schritten statt. Im ersten Teil wurde die Kandidatin nach ihrer Vorstellung in einer Onlineveranstaltung von den Mitgliedern aus den Grünen Kreis- und Ortsverbänden des Wahlkreises für die Schlussabstimmung einstimmig bestimmt. Im Anschluss daran wurde das Ergebnis dann noch per Brief- oder Urnenwahl mit 99 Prozent Ja-Stimmen bestätigt.

Karoline Otte bedankte sich für das Vertrauen und freut sich sehr auf den Wahlkampf. „Als Grüne dürfen wir das erste Mal um Platz 1 bei einer Bundestagswahl ringen. Es braucht uns Grüne dringend in dieser Position! Und so werden wir auch den Wahlkampf hier vor Ort angehen, damit diese Region im nächsten Bundestag wieder mit einer grünen Abgeordneten in Berlin vertreten ist!“

Die 24-jährige Verwaltungsbetriebswirtin kandidiert auch als Spitzenkandidatin der Grünen Jugend Niedersachsen und wird sich mit diesem Votum um einen aussichtsreichen Platz auf der Grünen Landesliste für die Bundestagswahl bewerben.

Der gastgebende Verband für diese Aufstellung war diesmal der Ortsverband Altkreis Osterode. Stellvertretend für den Vorstand bedankt sich Almut Mackensen bei Simone Stolzenbach, vom Vorstand des Kreisverbandes Goslar und Björn Bühring ebenfalls Vorstand im Altkreis Osterode für die organisatorische und technische Unterstützung bei der Durchführung der Veranstaltung.

Die Kreisverbände Northeim und Goslar und der Ortsverband im Altkreis Osterode wollen nun gemeinsam dafür kämpfen, dass aus den guten Prognosen für Bündnis 90/ Die Grünen auch gute Ergebnisse bei Bundestags- und auch Kommunalwahl werden, um sich dann noch stärker für Klimaschutz in starken Kommunen einsetzen zu können und die sozial-ökologische Wende für ein gutes Leben für alle zu gestalten.

„Bei der Grünen Jugend und den Grünen bin ich seit zehn Jahren. Seitdem habe ich mich, neben der Ortsgruppenarbeit in Northeim, auch bei den Grünen im Kreisvorstand eingebracht. 2016 wurde ich in den Northeimer Kreistag gewählt. Seitdem bin ich unter anderem für die Themen Soziales, Finanzen, Schule und Jugendhilfe zuständig. Für die Grüne Jugend Niedersachsen sitze ich seit 2018 im Parteirat der Grünen und berate dort den Grünen Landesvorstand“, schreibt Karoline Otte über sich auf ihrer Homepage. „Den Wandel, den wir als Grüne erreichen wollen, nämlich den Wandel hin zu einer Gesellschaft, die nicht weniger als das gute Leben für alle zu bieten hat, diesen Wandel schaffen wir nur mit starken Städten und Gemeinden vor Ort“, diese „Message“ wolle sie in den Bundestag tragen. kic