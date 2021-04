Spontanes Impfangebot für Osteroder ab 75 Jahren

Osterode. In Osterode ist kurzfristig ein mobiles Impfangebot geplant. Eine Anmeldung ist am 12. und 13. April 2021 möglich.

Ein dezentrales Impfangebot in der Stadt Osterode wird kurzfristig für kommenden Donnerstag und Freitag, 15. und 16. April, organisiert.

Das Angebot richtet sich an Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Osterode im Alter von 75 Jahren und älter. Der Landkreis Göttingen stellt dafür kurzfristig 350 Dosen des Impfstoffs Astrazeneca zur Verfügung. Das temporäre mobile Impfzentrum wird im Jugendgästehaus Harz in der Scheerenberger Straße 34 in Osterode eingerichtet.

Der angesprochene Personenkreis kann sich am Montag und Dienstag, 12. und 13. April, jeweils zwischen 8 und 16 Uhr registrieren lassen. Die Anmeldung kann über die Webseite der Stadt Osterode https://osterode.de/impftermin oder telefonisch unter der Nummer 05522/5595 erfolgen.

Dabei sind Vor- und Nachname, Geburtsdatum, Anschrift, Telefonnummer und ggf. die E-Mail-Adresse anzugeben. Nach Abschluss der Registrierung erhalten teilnehmende Personen ihren Impftermin und weitere Informationen zur Vorbereitung.

Begrenzte Impfstoffmenge

Die Nachfrage nach dem Impfangebot wird voraussichtlich groß sein. Sollten bei der telefonischen Anmeldung die verfügbaren Leitungen zunächst belegt sein, wird um einen weiteren, späteren Versuch gebeten. Zudem ist die Impfstoffmenge begrenzt, deshalb können möglicherweise nicht alle Teilnahmewünsche berücksichtigt werden.

Allen Impfberechtigten steht aber weiterhin die Möglichkeit der Impfung im stationären Impfzentrum des Landkreises offen, Informationen dazu auf der Webseite www.landkreisgoettingen.de.

Das Impfangebot wird kurzfristig gemeinsam von Landkreis Göttingen und Stadt Osterode am Harz organisiert. Aus diesem Grund erfolgt auch keine persönliche Einladung. Es richtet sich insbesondere an mobilitätseingeschränkte Personen, für die der Weg ins stationäre Impfzentrum in Herzberg am Harz eine große Belastung wäre.