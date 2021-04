„Waldfüchse“ erleben die Natur bei jedem Wetter

Naturerleben ist im Trend, auch beim Nachwuchs. Diesem neuen Bewusstsein trägt die Stadt Osterode Rechnung und bietet bereits seit Herbst letzten Jahres eine Waldkindergartengruppe in einem Waldstück hinter dem ehemaligen Krankenhausgelände an. Die Kinder und natürlich auch die beiden Erzieherinnen sind mit Feuereifer bei der Sache, wenn es darum geht, mit allem was der Wald bietet, einen erlebnisreichen Vormittag zu gestalten.

„Die Kinder lassen sich einiges einfallen. Äste, Laub oder Rinde sind hier eigentlich Spielzeug genug“, beschreiben die Erzieherinnen Annukka Langer und Sonja Thies die Kreativität der Kinder. Die „Waldfüchse“ sind quasi bei jedem Wetter draußen – wichtig dafür ist vor allem wetterfeste Kleidung.

Für ganz besonders schlechtes Wetter hat die Stadt aber auch einen Aufenthaltswagen beschafft. Die Plätze in der Waldkindergartengruppe sind bei den Eltern sehr begehrt. Innerhalb kürzester Zeit waren alle Plätze vergeben. „Ich freue mich, dass unser neues Angebot so gut angenommen wird“, zeigt sich Bürgermeister Jens Augat zufrieden. „Wir haben mit der Waldkindergartengruppe ein ganz neues Feld der Kinderbetreuung betreten und konnten – auch dank unserer tollen Erzieherinnen - unseres bisheriges Angebot sinnvoll ergänzen. Darauf können wir stolz sein“, so der Bürgermeister.