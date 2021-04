Pflegedienst alarmiert Feuerwehr - doch der Patient ist munter

Osterode am Harz In Osterode hatte ein Bewohner eines Hauses den Hausnotruf gedrückt, reagierte dann aber nicht auf den Pflegedienst.

Die Rettungskette funktionierte, der Alarm schien am Ende aber unnötig: In der Nacht zu Karfreitag gegen 0.35 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Osterode zur Unterstützung des Rettungsdienstes in die Waldstraße gerufen. Ausgangspunkt des Alarmes war, dass ein Pflegedienst die Rettungskette in Gang gesetzt hatte, da ein Patient nach betätigtem Hausnotruf nicht erreichbar war - und weder auf Klingeln, Klopfen oder andere Zeichen reagierte.

Während die Feuerwehr ein gekipptes Balkonfenster öffnete, wurde der Bewohner munter und öffnete anschließend die Wohnungstür, ein medizinischer Notfall lag somit nicht vor.