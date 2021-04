In Schwiegershausen: Schornstein eines Wohnhauses brennt

Arbeitsreich endete der Karfreitag für die Mitglieder der Ortsfeuerwehr Schwiegershausen und Teile der Feuerwehr Osterode: Um 20.48 Uhr läuteten die Sirenen, ein Feuer in einem Wohnhaus wurde über die Leitstelle in Göttingen gemeldet. Ursprünglich hieß es, dass dieses in einem Wohnhaus in Wulftener Straße ausgebrochen sei. Doch noch auf der Anfahrt zur Einsatzstelle korrigierte die Leitstelle den Einsatzort auf die Sporthallenstraße und das Stichwort auf Dachstuhlbrand. Vor Ort stellte sich für die Einsatzkräfte dann aber doch "nur" ein Schornsteinbrand heraus, ein leichter Funkenflug war erkennbar.

Keine überhöhten Temperaturen

Zur Kontrolle wurde ein Trupp unter Atemschutz ins Gebäude geschickt und eine Löschwasserversorgung wurde vorsorglich verlegt. Da keine überhöhten Temperaturen vorlagen und keine Gefahr einer Brandausbreitung bestand, wurde lediglich das Eintreffen des Schornsteinfegers abgewartet.

Nach dessen Kontrolle konnte die Einsatzstelle an die Besitzer übergeben werden. Eine Person wurde während des Einsatzes an den Rettungsdienst übergeben.

Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst vor Ort

Neben der Ortsfeuerwehr Schwiegershausen und dem Löschzug Osterode waren noch der Rettungsdienst und ein Streifenwagen der Polizei vor Ort.