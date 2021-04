Stand Freitag: Inzidenz im Kreis Göttingen liegt bei 78,8

Aktuell sind bei 441 Menschen in Stadt und Kreis Göttingen Infektionen mit dem Corona-Virus bekannt. Das meldete die Verwaltung am Freitag, 2. April. Der Inzidenzwert liegt laut maßgeblichen Lagebericht des Landes für den 2. April bei 78,8 (1. April: 88,0).

Die Gesamtzahl bislang bestätigter Covid-19-Fälle im Landkreis Göttingen beträgt 6.313. Davon gelten 5.655 Personen als genesen, 217 Menschen sind in Verbindung mit Covid-19 gestorben.

Für die örtliche Zuordnung der Infizierten ist der jeweilige Wohnort maßgeblich.

Fälle/Infizierte/Inzidenz:

Gem. Bad Grund 109/11/ 85,1

Stadt Bad Lauterberg 237/28/ 194,6

Stadt Bad Sachsa 176/26/230,8

Samtgem. Hattorf 159/7/69,3

Stadt Herzberg 368/16/85,5

Stadt Osterode 321/50/129,6

Gem. Walkenried 94/11/184,3

Zur Eindämmung der Corona-Pandemie gelten die Maßnahmen der Corona-Landesverordnung. Dazu gehört die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung an allen Örtlichkeiten unter freiem Himmel, an denen sich viele Menschen auf engem Raum aufhalten. Das Gesundheitsamt für die Stadt und den Landkreis Göttingen hat Bereiche sowie Zeiträume für eine Maskenpflicht per Allgemeinverfügung festgelegt.