Corona: 35.003 Impfungen im Landkreis Göttingen vorgenommen

35.003 Impfungen gegen Covid-19 wurden bislang durch die Impfzentren des Landkreises Göttingen vorgenommen. 24.755 Personen haben die Erst- und 10.248 bereits die Zweitimpfung erhalten – Stand 1. April 2021, 11 Uhr. Das teilte die Kreisverwaltung unserer Zeitung mit.

Der Landkreis Göttingen bietet als untere Katastrophenschutzbehörde für mehr als 207.000 Menschen im Kreisgebiet (ohne Einwohner Stadt Göttingen) eine Impfung an und führt diese durch. Dafür betreibt der Landkreis zwei stationäre Impfzentren an den Standorten Herzberg (OBS Heidestraße) und Göttingen; zudem versorgt der Landkreis Einrichtungen im Kreisgebiet mit mobilen Impfteams.

Kampagne hat am 5. Februar mit mobilen Impfteams begonnen

Auf der Webseite des Landkreises sind weitere Informationen eingestellt: www.landkreisgoettingen.de (Impfzentren). Hier sind unter anderem Hinweise zur Impfpriorisierung, zur Terminvereinbarung, zur Anreise zu den Impfzentren und dem dortigen Ablauf zu finden. Im Format häufig gestellter Fragen werden diese Informationen beständig ergänzt. Aktuell wurden Erläuterungen zum Umgang mit dem Impfstoff des Herstellers AstraZeneca aufgenommen (wir berichteten). Für Fragen zu den Impfzentren des Landkreises Göttingen hat die Kreisverwaltung ein Infotelefon eingerichtet. Es ist erreichbar unter Telefon 05515252000, montags bis donnerstags von 8 bis 12 und 13 bis 17 Uhr, freitags von 8 bis 13 Uhr (sonn- und feiertags geschlossen).

Die Impfkampagne im Landkreis Göttingen hat am 5. Januar 2021 mit mobilen Impfteams in Alten- und Pflegeheimen begonnen. Seit dem 11. Februar 2021 werden Impfungen in den stationären Impfzentren des Landkreises angeboten.

31.659 Impfungen in Stadt Göttingen

Die Verwaltung der Stadt Göttingen teilt mit, dass seit Beginn der Impfkampagne im Januar 2021 im Impfzentrum Siekhöhe der Stadt Göttingen sowie durch die mobilen Teams bis zum Stichtag 31. März 2021 insgesamt 31.659 Impfungen vorgenommen wurden.

Geimpft werden bislang Menschen, die aufgrund ihres Alters, ihres Berufs, einer medizinischen Indikation oder als Pflegeheimbewohner dazu berechtigt sind.