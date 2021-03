Unternehmen Piller aus Osterode absolviert ISO Audit

Das Areal der Piller Group in Osterode.

In einem mehrtägigen Überwachungsaudit im Februar dieses Jahres wurden die Managementsysteme von Piller auf die Übereinstimmung mit den Anforderungen der Standards ISO 14001:2015 (Umweltmanagementsystemnorm), ISO 45001:2018 (Arbeits- und Gesundheitsschutzmanagementsysteme) und ISO 9001:2015 (Qualitätsmanagement) überprüft und die Zertifizierung bestätigt. Neben der innovativen Technologie liegt der Fokus des Unternehmens auf der Kundenzufriedenheit und der hohen Dienstleistungsqualität. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, lässt sich Piller regelmäßig nach international anerkannten Standards überprüfen.

Karin Heinemann, Head of Quality, sagt: „Als Dienstleister hat das Qualitätsmanagement der Piller Gruppe gegenüber Kunden einen sehr hohen Stellenwert. Piller entwickelt seine hohen Qualitätsanforderungen stetig weiter und unterzieht sich regelmäßigen Zertifizierungs- und Überwachungsaudits.“

Besonders positiv hervorgehoben wurden beim Überwachungsaudit, das von der SGS-TÜV Saar durchgeführt wurde, die im letzten Jahr eingeleiteten Pandemieprozesse. Die Dokumentation, die Präventivmaßnahmen und das Bewusstsein von Piller seien mehr als vorbildlich. Zu jeder Zeit standen die Sicherheit der Mitarbeiter sowie die Sicherstellung der Kundenversorgung an erster Stelle.

Insbesondere im Rahmen der Servicetätigkeiten waren die Auditoren von Art und Umfang der Gefährdungsbeurteilungen, von den extrem transparenten, sehr gut nachvollziehbaren Prozessen sowie der lückenlosen Dokumentation der Service-Außenstellen sehr beeindruckt. Auch die individuelle Fachkompetenz aller auditierten Piller Mitarbeiter an den Werksstandorten und im Service wurde im Abschlussgespräch nochmals betont. „Wir freuen uns sehr über die ausgezeichneten Ergebnisse des Überwachungsaudits“, so Karin Heinemann weiter, „welche unseren Qualitätsanspruch bestätigen und sich in der nachweislich hohen und konstanten Qualität unserer Prozesse widerspiegeln.“

Erstmals fand das Audit 2021 nicht vor Ort, sondern komplett remote sowohl an den Werksstandorten Osterode und Bilshausen als auch in den regionalen Service-Centern Hamburg und Berlin statt.