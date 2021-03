Umzug in Corona-Zeiten: Was ist im Lockdown erlaubt?

Neue WG, neue Wohnung oder neues Haus? Wer in Zeiten des Lockdowns umziehen will, muss sich auch hierbei an einige Regeln halten. Darüber informiert die Stadt Göttingen in ihrem Corona-Blog.

Grundsätzlich gelten für private Umzüge die allgemeinen Kontaktbeschränkungen des Landes Niedersachsen.

Helfer sollten sich aufteilen

Bei dem aktuellen Inzidenzwert von 69,6 (Stand Dienstag, 30. März) dürfen sich demnach nur fünf Personen aus zwei Haushalten treffen. Bei einem Inzidenzwert unter 35 sind dann Treffen von zehn Personen aus drei Haushalten erlaubt.

Die Stadtverwaltung Göttingen empfiehlt, dass sich Helferinnen und Helfer bei privaten Umzügen aufteilen, wenn sie die zugelassene Personenzahl überschreiten. An den unterschiedlichen Stationen – etwa in der alten Wohnung, beim Einladen in den Umzugswagen und auf der Fahrt – können so jeweils die Kontaktbeschränkungen eingehalten werden.

Alternative: Professionelle Hilfe

Zudem wird empfohlen, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen und die Abstands- und Hygieneregeln zu beachten.

Alternativ zu privaten Umzugshelfern können professionelle Umzugsunternehmen oder studentische Hilfskräfte in Anspruch genommen werden. Da diese ihren Beruf ausüben, gelten für sie die Kontaktbeschränkungen nicht.

