Es ist Brutzeit: Bald gilt wieder Leinenzwang für Hunde

Osterode. Zum Schutz für Wildtiere müssen Hunde bis 15. Juli in der Natur an die Leine.

In Niedersachsen gilt in der Zeit vom 1. April bis einschließlich 15. Juli in der freien Landschaft Leinenzwang für Hunde. Denn Hasen, Rehe, Enten, Gänse, Singvögel, Füchse und andere heimische Wildtiere bekommen im Frühling Nachwuchs.

Streunende oder stöbernde Hunde können eine tödliche Gefahr für Jungtiere werden. Denn Wildtiere stellen, wenn sie drastisch gestört werden, oft die Versorgung ihres Nachwuchses ein, informiert die Tierschutzorganisation Vier Pfoten. Besonders Bodenbrüter wie Brachvögel, Kiebitze und andere Arten seien durch freilaufende Hunde gefährdet. Spürt ein Hund Bodenbrüter auf, werden sie ihre Jungtiere verteidigen oder fliehen. Bleiben die Jungtiere zurück, bedeutet es für sie meist den sicheren Tod. Auch für Rehkitze, Junghasen und Nestlinge diverser Vögel stellt jeder freilaufende und wildernde Hund großen Stress und eine ernste Gefahr dar.

Trotz bester Vorsichtsmaßnahmen kann es passieren, dass sich der Hund entfernt und ein Wildtier verletzt oder sogar getötet hat.

In diesem Fall ist umgehend die Polizei zu kontaktieren. Diese wendet sich an den zuständigen Förster oder eine Wildtierstation in der Nähe. So kann einem verletzten Wildtier eventuell noch geholfen werden. kic