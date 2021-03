Corona 28. März: Inzidenz im Kreis Göttingen steigt auf 55,5.

Osterode. Aktuell sind der Verwaltung in Stadt und Landkreis Göttingen 320 aktive Covid-19-Infektionen bekannt.

In Stadt und Landkreis Göttingen sind aktuell bei 320 Menschen Infektionen mit dem Coronavirus bekannt. Das berichtete die Verwaltung am Sonntag. Der Inzidenzwert liegt laut maßgeblichem Lagebericht des Landes am 28. März bei 55,5 (Samstag: 49,1).

Die Gesamtzahl bislang bestätigter Covid-19 Fälle im Landkreis Göttingen beträgt 6.103. Davon gelten 5.570 Personen als genesen, 213 Menschen sind in Verbindung mit Corona verstorben.

Lage in den Gemeinden

Gesamtzahl Fälle / aktuell Infizierte / Inzidenz:

Flecken Adelebsen (81 / 1 / 15,9)

Gemeinde Bad Grund (Harz) (103 / 8 / 85,1)

Stadt Bad Lauterberg im Harz (224 / 24 / 184,8)

Stadt Bad Sachsa (166 / 19 / 244,4)

Flecken Bovenden (144 / 12 / 73,5)

Samtgemeinde Dransfeld (101 / 11 / 106,9)

Stadt Duderstadt (900 / 40 / 122,8)

Gemeinde Friedland (120 / 11 / 61,9)

Samtgemeinde Gieboldehausen (361 / 13 / 36,9)

Gemeinde Gleichen (120 / 2 / 11,3)

Stadt Göttingen (1.884 / 59 / 27,7)

Stadt Hann. Münden (608 / 39 / 156,5)

Samtgemeinde Hattorf am Harz (155 / 4 / 55,5)

Stadt Herzberg am Harz (360 / 13 / 54,4)

Stadt Osterode am Harz (296 / 30 / 115,7)

Samtgemeinde Radolfshausen (123 / 9 / 55,5)

Gemeinde Rosdorf (155 / 9 / 67,4)

Gemeinde Staufenberg (113 / 8 / 77,2)

Gemeinde Walkenried (89 / 8 / 138,3)