Kleine Osterüberraschungen im Tierheim Osterode

„Da unsere Stiefel-Aktion zu Weihnachten so gut bei Hunde- und Katzenfreunde angekommen ist, haben wir uns gedacht, dass wir das Ganze mit süßen Ostertütchen wiederholen“, so die Leiterin des Tierheimes Osterode, Alanis Sieger.

Wer also seinem vierbeinigen Liebling Ostern eine besondere Freude anhand eines Überraschungstütchens bieten möchte, sollte seinen Wunsch per Telefon (05522/502124), per Mail (tierschutz_osterode@yahoo.de), per Facebook oder Instagram kundtun. Bis zum 30. März dürfen diese ungewöhnlichen „Ostereier“ im Tierheim gegen eine 5-Euro-Spende abgeholt werden.

Wer den 30. März „verschlafen“ sollte, darf gerne bis Ostern nachfragen ob noch Hunde- oder Katzentütchen zu haben sind. Wenn noch welche da sind, werden die gerne herausgegeben.