Lockerungen bei Inzidenz unter 35 im Kreis Göttingen beschlossen

In Stadt und Landkreis Göttingen gilt ab Samstag: An Tagen, an denen der landkreisweite Inzidenzwert unter 35 liegt, dürfen bis zu zehn Menschen aus maximal drei Haushalten zusammenkommen. Kinder unter 14 Jahre zählen nicht dazu, nicht zusammenlebende Paare gelten als ein Haushalt. Diese Lockerung hat das Gesundheitsamt für die Stadt und den Landkreis Göttingen am Freitag erlassen, teilt die Verwaltung mit. Die entsprechende Allgemeinverfügung tritt demnach am Samstag, 20. März, in Kraft.

Der Inzidenzwert wird zentral vom Niedersächsischen Landesgesundheitsamt täglich ermittelt und ab etwa 10.30 Uhr ausschließlich online veröffentlicht. Liegt der Wert unter 35, gelten im Gebiet von Stadt und Landkreis Göttingen bestimmte Regeln.

Regeln bei Inzidenz unter 35 im Detail

Insgesamt dürfen höchstens zehn Personen aus maximal drei Haushalten gemeinsam Sport treiben.

Fitnessstudios und Studios für Elektrostimulationstraining hingegen dürfen nach der Niedersächsischen Corona-Verordnung für Besuche und den Kundenverkehr auch bei einem Inzidenzwert von unter 35 nicht öffnen. Die Vermietung eines kompletten Studios ist hingegen zulässig. Auch hier gilt: Vermietet werden darf zeitgleich an maximal zehn Personen aus drei Haushalten. Erfolgt die Vermietung mit Trainerin oder Trainer, zählt diese Person bereits zu den zehn Personen aus drei Haushalten.

Personen, die ihren Wohnsitz oder ständigen Aufenthalt außerhalb des Landkreises Göttingen haben, dürfen nur dann an einer oben beschriebenen Zusammenkunft teilnehmen, wenn auch dort die Zusammenkünfte entsprechend zugelassen sind oder die Zusammenkunft zugelassen wäre. Ansonsten gilt für diese Personen die Regelung „maximal fünf Personen aus maximal zwei Haushalten“. An Tagen, an denen der Inzidenzwert über 35 liegt, gelten die beschriebenen Lockerungen nicht. Das heißt: Liegt der Wert über 35, dürfen maximal fünf Personen aus maximal zwei Haushalten zusammenkommen.

Wo steht der aktuelle Inzidenzwert für Göttingen?

Der Inzidenzwert ist ein Kennwert für Regelungen nach der Niedersächsischen Corona-Verordnung. Bei definierten Marken sind festgelegte Infektionsschutzmaßnahmen zu treffen bzw. Ausnahmen möglich. Es gilt ausschließlich der im Lagebericht des Landes veröffentlichte Inzidenzwert. Er wird täglich auf der Webseite veröffentlicht, inklusive einer Übersicht der Inzidenzwerte der vergangenen sieben Tage. Die rechtliche Wirkung des Inzidenzwertes setzt unmittelbar mit der Veröffentlichung ein; das geschieht täglich um etwa 10.30 Uhr. Dieser Inzidenzwert für den Landkreis Göttingen gilt für alle Städte und Gemeinden im Kreisgebiet gleichermaßen.

Berechnet wird der Inzidenzwert durch die Summe bestätigter Neuinfektionen während der vergangenen sieben Tage; diese wird ins Verhältnis zu 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner gesetzt.

