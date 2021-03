19.000 Menschen im Landkreis Göttingen sind gegen Corona geimpft

Osterode. Insgesamt haben die Impfzentren im Kreis ohne Stadt Göttingen 26.736 Impfungen vorgenommen. Verwaltung will Zahlen regelmäßig veröffentlichen.

26.736 Impfungen gegen Covid-19 wurden bislang durch die Impfzentren des Landkreises Göttingen vorgenommen. 19.070 Personen haben die Erst-, 7.666 bereits die Zweitimpfung erhalten. Diese zahlen mit Stand Freitag, 19. März, 11 Uhr teilt die Landkreisverwaltung unserer Zeitung mit.

Ab Freitag veröffentlicht die Kreisverwaltung regelmäßig diese Zahlen, um den Stand der Impfkampagne im Landkreis Göttingen darzustellen. Bis auf Weiteres ist eine Veröffentlichung wöchentlich jeweils freitags geplant; die Zahlen sind auf der Startseite der Landkreis-Webseite eingestellt.

Impfzentren und mobile Teams

Der Landkreis Göttingen bietet als untere Katastrophenschutzbehörde für mehr als 207.000 Menschen im Kreisgebiet (ohne Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Göttingen) eine Impfung an und nimmt diese vor. Dafür betreibt der Landkreis zwei stationäre Impfzentren an den Standorten Herzberg am Harz und Göttingen; zudem versorgt der Landkreis Einrichtungen im Kreisgebiet mit mobilen Impfteams (wir berichteten).

Die Impfkampagne hat im Landkreis Göttingen am 5. Januar 2021 mit mobilen Impfteams in Alten- und Pflegeheimen begonnen. Seit dem 11. Februar 2021 werden Impfungen in den stationären Impfzentren des Landkreises angeboten. Zudem organisiert der Landkreis gemeinsam mit kreisangehörigen Gemeinden bei Bedarf temporäre mobile Impfzentren im Kreisgebiet.

„Aktuell werden, entsprechend der Impfverordnung des Bundes, vorrangig Personen der höchsten Priorität geimpft“, erklärt die Verwaltung. Dies sind insbesondere Menschen im Alter ab 80 Jahren.

Impfzentrum OBS Herzberg

Der Landkreis Göttingen betreibt zwei stationäre Impfzentren. Das Impfzentrum OBS Herzberg, Sporthalle OBS Herzberg, Heidestraße 10, ist für Menschen aus dem östlichen Kreisgebiet gut erreichbar und versorgt Bürgerinnen und Bürger aus Osterode am Harz, Duderstadt, Gieboldehausen, Herzberg am Harz, Bad Lauterberg im Harz, Bad Grund, Bad Sachsa, Hattorf am Harz und Walkenried.

Das Impfzentrum ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Es liegt wenige Gehminuten vom Bahnhaltepunkt „Herzberg Bahnhof“ entfernt, der Fußweg ist ausgeschildert. Unweit des Impfzentrums befindet sich die Bushaltestelle Heidestraße/EMA-Schule. Näheres zur Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln gibt es auf der Webseite des VSN. Bei Anreise mit dem Pkw ist der Schützenplatz als Parkplatz nutzbar. Von dort ist ein Shuttle-Service zum Impfzentrum eingerichtet. Alternativ ist es zu Fuß in etwa 10 Minuten erreichbar und ausgeschildert. Ein Parken direkt am Impfzentrum ist nicht möglich.

Impfzentrum BBS II Göttingen

Das Impfzentrum BBS II Göttingen – Sporthalle BBS II Göttingen, Godehardstraße 11 in Göttingen ist für Menschen aus dem westlichen Kreisgebiet gut erreichbar und versorgt Bürgerinnen und Bürger aus Hann. Münden, Bovenden, Friedland Rosdorf, Dransfeld, Gleichen, Staufenberg, Radolfshausen, Adelebsen.

Das Impfzentrum ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Es liegt nur wenige Gehminuten vom Hauptbahnhof entfernt, der Fußweg ist ab Hauptbahnhof/ZOB ausgeschildert. Näheres zur Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln gibt es auf der Webseite des VSN. Bei Anreise mit dem Pkw sind hinter dem Gebäude Parkmöglichkeiten vorhanden.

Der Parkplatz ist von der Godehardstraße aus über die Carl-Zeiss-Straße zu erreichen und ausgeschildert. Es steht der Schützenplatz als Parkplatz zur Verfügung.

Termine über Land Niedersachsen

Terminvereinbarungen für Impfberechtigte erfolgen grundsätzlich zentral über das Land Niedersachsen über die Hotline 0800 99 88 665 von Montag bis Samstag von 8 bis 20 Uhr oder über das Onlineportal www.impfportal-niedersachsen.de.

Für Fragen zu den Impfzentren des Landkreises Göttingen hat die Kreisverwaltung ein Infotelefon „Impfzentren Landkreis Göttingen“ eingerichtet. Es ist erreichbar unter Telefon 0551/525-2000, Montag bis Donnerstag von 8 bis 12 und von 13 bis 17 Uhr, am Freitag von 8 bis 13 Uhr.

Die Stadt Göttingen versorgt als untere Katastrophenschutzbehörde Einwohnerinnen und Einwohner im Stadtgebiet eigenständig mit einem Impfangebot. Weitere Information auf der Webseite der Stadt Göttingen beziehungsweise unter www.landkreisgoettingen.de.