Osterode: Viele teil- und vollzeitschulische Ausbildungsoptionen

Als Kompetenzzentrum in der Region Südniedersachsen bieten die BBS II Osterode eine breite Palette an zukunftsweisenden beruflichen Bildungsgängen. Als Ansprech- und Ausbildungspartner beinhaltet diese viele teilzeit- und vollzeitschulische Ausbildungsoptionen mit und ohne Berufsqualifizierung. In der Berufseinstiegsschule können Schülerinnen und Schüler den Hauptschulabschluss erreichen. Der Berufsfachschulsektor als einjährige Option wird angeboten in den Bereichen Metalltechnik, Fahrzeugtechnik, Körperpflege, Gastronomie, Hauswirtschaft und Pflege sowie je nach Anmeldezahl in der Holz-, Farb- und Bautechnik. Hierbei kann das Schuljahr auf eine anschließende Ausbildung als erstes Ausbildungsjahr angerechnet werden.

In den Bereichen Sozialpädagogik und Pflege werden die Berufe Sozialpädagogische Assistenz, Pflegeassistenz und die neue Ausbildung zur Pflegefachfrau bzw. Pflegefachmann angeboten. Eine besondere Möglichkeit bietet das neue Teilzeitangebot und der Quereinstieg für die Klasse 2 der Berufsfachschule Sozialpädagogische Assistenz. Abiturientinnen und Abiturienten können in zehn Monaten einen vollwertigen Berufsabschluss in der Sozialpädagogik erreichen.

Vielzahl an Berufen im Angebot

Berufliche Aufbaumöglichkeiten sind laut Schule in den Fachschule in Sozialpädagogik und Heilerziehungspflege mit den Berufen Erzieherin und Erzieher sowie Heilerziehungspflegerin und -pfleger möglich. Absolventinnen und Absolventen erhalten mit Abschluss dieser Ausbildungsgänge die staatlich anerkannte Berufsbezeichnung sowie die Erhöhung des allgemeinbildenden Schulabschlusses.

Die Fachoberschulen ermöglichen als ein- oder zweijährige Form mit dem Erwerb der allgemeinen Fachhochschulreife den Hochschulzugang für ein Studium. Interessenten können wählen zwischen den Sozialpädagogik, Gestaltung sowie Gesundheit und Pflege. „Als Partner im dualen Ausbildungssystem bieten die BBS II eine Vielzahl an Berufen in den Bereichen Elektrotechnik, Mechatronik, Metalltechnik, Kraftfahrzeugtechnik, Versorgungstechnik und Gastronomie an. Anmeldungen werden schnell geprüft“, erklärt Pressebeauftragte Saskia Balleininger-Schröter. Für Fragen und Beratung stehen die Abteilungsleitungen der BBS II Osterode gerne zur Verfügung.

Die Unterlagen sind zum Download auf der Schulhomepage www.bbs2osterode.de unter der Rubrik „Bildungsangebote“ zu finden.

Kontakte:

Bereich Elektrotechnik und Berufseinstiegsschule: Renate Schuchardt, schuchardt@bbs2osterode.de, 05522/50779-123

Fachoberschule, Berufsfachschule Pflegefachfrau/Pflegefachmann, Berufsfachschule Pflegeassistenz, Gastronomie: Anja Dathe, a_dathe@bbs2osterode.de, 05522/9093-224

Sozialpädagogik und Heilerziehungspflege: Karin Nilsson, nilsson@bbs2osterode.de, 05522/9093-222

Metalltechnik, Mechatronik, Kraftfahrzeugtechnik, Berufsfachschulen: Jan Kristen, kristen@bbs2osterode.de, 05522/50779-120