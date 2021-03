Keine Verschiebung von Terminen für Impfungen der Stufe 1

Die von der Landesregierung angekündigte Öffnung der landesweiten Terminvergabe bei Covid-19-Impfungen für Personen hoher Priorität (Stufe 2) führt zu Nachfragen bei der Kreisverwaltung. Darüber informiert Pressesprecher Ulrich Lottmann.

Im Landkreis Göttingen hätten noch etliche Personen der Gruppe höchster Priorität (Stufe 1) keine Impfung, beziehungsweise keinen Termin in einem stationären Impfzentrum bekommen: „Aktuell stehen rund 2.300 Personen im Alter ab 80 Jahren auf der Warteliste. Hier gibt es Befürchtungen, aufgrund der Öffnung für die nächste Stufe, nun länger auf einen Impftermin warten zu müssen“, so Lottmann. Das aber sei nicht der Fall. Von der Warteliste werden entsprechend dem Zeitpunkt der Buchung Termine vergeben. Wer bereits per Landes-Hotline oder Online-Impfportal auf der Warteliste steht, werde entsprechend bei der Terminvergabe berücksichtigt. Nachträgliche Verschiebungen gebe es nicht. Lottmann: „Innerhalb des Landkreises ist die Befürchtung unbegründet.“

„Demografische Unwucht“ bei Impfungen

Dennoch hatte Landrat Bernhard Reuter bereits am 12. Februar das Sozialministerium per E-Mail auf eine „demografische Unwucht“ bei den Impfungen hingewiesen. Dabei ging es nach Aussagen der Kreisverwaltung jedoch um die landesweite Verteilung des Impfstoffs.

Im Landkreis Göttingen leben überdurchschnittlich viele Menschen, die 80 Jahre und älter sind. Deshalb dauern die Impfungen von Personen höchster Priorität hier länger und werden voraussichtlich erst Ende März abgeschlossen. In Landkreisen und kreisfreien Städten mit einem geringeren Anteil Älterer geht das naturgemäß schneller. Deshalb könnte nach der Öffnung der Terminvergabe für die Priorität Stufe 2 dieser Personengruppe dort früher ein Impfangebot gemacht werden. Dies werde zu einer Diskussion über die Impfgerechtigkeit führen, formulierte Landrat Reuter in seiner E-Mail im Februar. Um das zu vermeiden schlug er damals vor, bei der Verteilung des Impfstoffs die Altersstruktur der Landkreise entsprechend der Daten des Landesamtes für Statistik zu berücksichtigen. Dieser Empfehlung sei das Sozialministerium nur teilweise gefolgt.mp

