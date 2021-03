Sanierung der Schachtrupp-Villa: Kostenrahmen wird angehoben

Teuer wird sie, die Sanierung und Umgestaltung der Schachtrupp-Villa, 5,7 Millionen soll es mittlerweile kosten, sie in die Zukunft zu führen. Hohe Auflagen für die geplante Nutzung haben das Projekt unter anderem verteuert, über die Sinnhaftigkeit der Vorgaben des Denkmal- und Brandschutzes beispielsweise lässt sich trefflich streiten.

Doch es ist, wie es ist, der Erhalt des wertvollen Gebäudes ist auch bei höheren Kosten alternativlos. Das sieht auch das Land, und so ist die Nachricht, dass bei einer Finanzierung zu je einem Drittel von Bund, Land und Kommune der Kostenrahmen für das gesamte Programm mit etlichen Vorhaben erhöht und in diesem Rahmen die teurere Gebäudesanierung ermöglicht wird, für Osterode eine Gute. „Ich bin stolz, dass so etwas heute noch genehmigt wird“, freut sich MdL Karl Heinz Hausmann zurecht, der sich zusammen mit der Stadt für das Vorhaben eingesetzt hat. Osterode wird, und das ist für sich erfreulich, von der großen Politik durchaus wahrgenommen, sonst wäre vieles nicht möglich.

Doch das kommt eben nicht von ungefähr und fällt uns nicht in den Schoß, denn hinter jeder Förderzusage, über die sich die Sösestädter freuen können, steht ein hoher bürokratischer Aufwand, stehen Sachverstand und Expertise bei den Verhandlungen und Antragstellungen, für die die Verwaltung oft mit Bordmitteln sorgt und die neben dem Tagesgeschäft vieles zusätzlich zu stemmen hat. Gesehen wird das von den Wenigsten.