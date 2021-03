Osterode: SPD-Frauen fordern gleiche Bezahlung für Frauen

Die Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen (ASF) fordert verpflichtende Tarifverträge in der Pflege und Frauen auf den Vorstandsposten von Sparkasse und UMG und bezieht sich auf den Equal Pay Day am Mittwoch der vergangenen Woche. Der Equal Pay Day markiert symbolisch den Tag, bis zu dem Frauen ohne Entgelt arbeiten.

„Noch immer verdienen Frauen in Deutschland im Durchschnitt 19 Prozent weniger als Männer. Damit belegt Deutschland eine hintere Position im europäischen Vergleich. Frauen arbeiten häufig in Teilzeit und in den schlechter bezahlten Berufen. So fehlen gerade in den währen der Corona-Pandemie als systemrelevant bezeichneten Berufen in der Pflege häufig Tarifverträge bei privaten Trägern und Betreibern von Kliniken und Heimen und in der ambulanten Versorgung“, informieren die SPD-Frauen Osterode. Dadurch werde verhindert, das Frauen einen existenzsichernden Lohn erhalten und die Lohnlücke und damit auch die Rentenlücke verringern können. Die Durchschnittsrentnerin erhält nur 46 Prozent der Rente eines männlichen Durchschnittsrentners.

Die öffentlichen Kostenträger können gezielt Einfluss nehmen

„Die örtlichen öffentlichen Kostenträger, wie etwa Stadt und Landkreis Göttingen als Sozialhilfeträger, die Kranken- und Pflegeversicherungen und die kirchlichen Einrichtungen wie Caritas und Diakonie könnten darauf Einfluss nehmen, indem sie nur mit solchen Krankenhäusern und Altenpflegeeinrichtungen Versorgungsverträge abschließen, die einen Tarifvertrag für ihre Beschäftigten vorweisen“, ist sich Barbara Lex vom Arbeitskreis SPD-Frauen Osterode sicher.

Die Räte der Stadt Göttingen, Osterode und der Kreistag sollten hierzu entsprechende Beschlüsse fassen. Frauen seien in den Führungsetagen deutscher Unternehmen noch immer unterrepräsentiert. Die Bunderegierung plant die Einführung einer Frauenquote, nach der die Aufsichtsräte großer börsennotierter Unternehmen zu 30 Prozent mit Frauen zu besetzen sind. „Daher ist es nicht hinnehmbar, dass die Vorstände großer öffentlicher Unternehmen in unserer Region von ausschließlich männlichen Vorständen geführt werden. Der öffentliche Dienst und die Betriebe und Gesellschaften mit kommunaler und öffentlicher Beteiligung müssen Vorbild sein bei der Förderung von Frauen. Die ortsansässigen Sparkassen nehmen hierbei eine unrühmliche Rolle ein. Den Vorständen gehörte bisher noch nie eine Frau an.

Auch Unternehmen und Beschäftigte können von einer diversen Führungskultur profitieren

Die Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen (ASF) im Unterbezirk Göttingen und auch die SPD-Frauen Osterode erwarten, dass sich dies sehr bald zu Gunsten der Frauen ändert, so Sprecherin Barbara Lex. Es sei nicht nur gerecht und überfällig, die Benachteiligung von Frauen im Beruf zu überwinden und Frauen auf Vorstandspositionen zu berücksichtigen. Nicht nur die Frauen, sondern auch die Unternehmen und ihre Beschäftigten profitieren von einer neuen diversen Führungskultur.