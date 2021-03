Heimatliebe zum Anfassen und Anschauen

„Gold und Silber lieb ich sehr, kanns auch gut gebrauchen…“: So dichtete einst August Schnelzer im 19. Jahrhundert zur Melodie des bekannten Volksliedes von Friedrich Hieronymus Truhn und beschreibt anschaulich die Vorliebe Vieler für den besonderen Glanz von Edelmetall. Letztlich stellte er sein Liebchen dann doch über allen Reichtum. Verständlich!

Doch in der Tat: Es ist schon eine Freude, kunstvoll bearbeitete Stücke aus Gold und Silber in der Hand zu halten, besonders auch dann, wenn darauf Motive aus der nahen Region verewigt werden, Liebe zur Heimat zum Anfassen und Anschauen.

Erste Münze vergeben

Das bestätigt auch Dr. Hartmut Herrmann, seit 16 Jahren Leiter der Osteroder Tafel, gleichzeitig auch Tafelgründer, der zum Verkaufsstart in Osterode die erste Silbermünze in Empfang nehmen durfte, als Präsent und kleinen glänzenden Schatz, sorgsam gelagert in passendem Etui. Verstanden werden soll das, so der Geschäftsführer des Harz Kurier Bernd Spieß, als Anerkennung für eine lange Zeit ehrenamtlichen Engagements für seine Mitmenschen in Osterode und in der ganzen Region, die sich eben nicht alles leisten können und zum Lebensunterhalt Unterstützung brauchen.

„Aber ohne die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer wäre die Tafelarbeit über die vielen Jahre nicht möglich gewesen“, gibt Herrmann das Lob weiter und freut sich auch im Namen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über die Wertschätzung.

Dr. Hartmut Herrmann vor dem Alten Rathaus. Foto: Michael Paetzold / HK

Es ist gerade der regionale Bezug, der den neuen Harzer Hexentaler über Sammlerkreise hinaus interessant macht, seine Materialien und gekonnte Ausarbeitung zudem zu einer Wertanlage.

Harz und Osterode gewürdigt

Der Harz Kurier und die EuroMint GmbH haben die offizielle Sonderprägung in Feinsilber und Feingold herausgebracht und dabei den Harz und das bald 1.000-jährige Osterode gewürdigt. Die Vorderseite der Prägung zeigt ein für den Harz typisches Hexenmotiv, die Rückseite die markante Außenansicht des alten Osteroder Rathauses aus dem späten Mittelalter, das das Stadtbild bis heute mitbestimmt. Die Sonderprägung ist Teil einer Dreieredition, die später durch ein Motiv zur Walpurgisnacht (erscheint Ende April 2021) und ein Motiv Brockenblick (erscheint Ende Juni 2021) komplettiert wird.

Momentan sind die wertvollen Medaillen nur online erhältlich, demnächst werden sie auch im Harz Kurier Service Center in Osterode angeboten. Die Goldmedaillen werden auf Bestellung individuell angefertigt. Die Lieferzeit dafür beträgt etwa 14 Tage.