Mobiles Corona-Impfzentrum entsteht in Osterode

Der Landkreis Göttingen und die Stadt Osterode werden für die Personengruppe mit höchster Priorität ein mobiles Impfzentrum in Osterode anbieten. „Das Angebot richtet sich insbesondere an Ältere, die in ihrer Mobilität stark eingeschränkt sind. Für sie wäre der Weg zum stationären Impfzentrum in Herzberg am Harz besonders anstrengend. Gemeinsam mit der Stadt Osterode strengen stattdessen wir uns an, um ihnen diesen Aufwand zu ersparen“, erläutert Landrat Bernhard Reuter.

„Wir haben uns im Rathaus in den vergangenen Tagen und Wochen intensiv mit der Frage beschäftigt, wie wir gerade älteren Menschen den Zugang zu einer Impfung erleichtern können. Ich freue mich deshalb sehr, dass wir gemeinsam mit dem Landkreis Göttingen nun auch in Osterode am Harz temporär ein mobiles Impfzentrum einrichten können“, so Bürgermeister Jens Augat. „Gemeinsam mit vielen Mitbürgerinnen und Mitbürgern setze ich große Hoffnungen auf Impfungen und bin froh, dass wir zumindest Einigen nun ein Angebot in unserer Stadt machen können.“

Senioren erhalten Post

Nachdem zunächst weiter von den stationären Impfzentren entfernte Gemeinden berücksichtigt wurden, richtet der Landkreis gemeinsam mit der Stadt Osterode ein mobiles Impfzentrum im Jugendgästehaus Harz ein. Dafür treffe die Stadtverwaltung aktuell mit Hochdruck alle Vorbereitungen. Aufgrund des nur begrenzt zur Verfügung stehenden Impfstoffes gegen das Coronavirus werde hierbei zunächst Osteroder Bürgern ab 85 Jahren ein Impfangebot gemacht. Diese erhalten in Kürze Post vom Landkreis Göttingen und der Stadt Osterode mit genauen Informationen zum Ablauf.

Die Impfungen werden an zwei Impfterminen im Abstand von drei Wochen verabreicht. Die Erstimpfung ist für den 27. März und die Zweitimpfung für den 17. April vorgesehen. Bürger, die berücksichtigt werden können, erhalten eine Bestätigung mit der konkreten Uhrzeit in einem gesonderten Schreiben kurz vor dem Termin. Wer nicht im Rahmen der zunächst zur Verfügung stehenden 200 Impfportionen berücksichtigt werden kann, erhält ebenfalls eine Rückmeldung. In diesem Fall besteht weiterhin die Möglichkeit, für das stationäre Corona-Impfzentrum in Herzberg einen Impftermin zu vereinbaren – online über das Impfportal oder über die Landes-Hotline 0800 99 88 665.

Zwei weitere Angebote geplant

Im Jugendgästehaus in der Scheerenberger Straße sorgt die Stadt für einen barrierefreien Zugang. Das Jugendgästehaus soll auch für zwei weitere zeitlich begrenzte Impfangebote genutzt werden, die bereits geplant werden. Dafür werden dann Osteroder Bürger angeschrieben, die zwischen 80 und 85 Jahre alt sind.

Nicht alle älteren Mitbürger haben Unterstützung bei der Terminvereinbarung für die Impfung. Hilfesuchende können sich unter Telefon 05522/318-262, -263 oder -264 an das Bürgerbüro der Stadt Osterode wenden. Dieses vermittelt dann Kontakt zu „Impfpaten“. kic

