Osterode. Bürgermeister Jens Augat ruft auf, sich an der Aktion zu beteiligen. Beim Spaziergang oder Joggen können Freiwillige die Stadt von Müll befreien.

Müllsammel-Aktion in Osterode: Ein Frühjahrsputz mal anders

Einen offiziellen Putztag kann die Stadt Osterode am Harz aufgrund der derzeitigen Corona-Beschränkungen nicht organisieren, da sich aktuell keine größeren Gruppen zusammenfinden können. Aber dennoch appelliert die Stadtverwaltung an alle Bürgerinnen und Bürger, sich bei einem sogenannten „kleinen Frühjahrsputz“ pünktlich zum Frühlingsstart am Wochenende 20. und 21. März zu beteiligen und damit einen wertvollen Beitrag für eine saubere Stadt und eine gesunde Umwelt zu leisten.

Müllbehälter im Stadtgebiet

Bürgermeister Augat sieht es ganz pragmatisch: „Warum beim Wochenendspaziergang mit den eigenen Kindern oder dem Hund nicht einfach einmal eine Mülltüte einpacken und Straßen, Wege, Plätze von Müll und Unrat befreien.“ Entsorgt werden können die Müllsäcke dann in den dafür vorgesehenen Müllbehältern überall im Stadtgebiet. Passend dazu verweist die Verwaltung auf folgende Standorte: Steiler Ackerweg, Parkplatz oberhalb der Sporthalle, Gipsmühlenweg Grünfläche vor Baubetriebshof neben Hoftor, Dreilinden, Hohe Str. Parkplatz, Im Badegarten Parkplatz, Bleichestelle Parkplatz, hinterer Teil sowie in den Ortschaften und Ortsteilen Schwiegershausen Sporthalle, Dorste ehemalige Grundschule, Förste Parkplatz hinter der ehemaligen Verwaltungsaußenstelle (Grillhütte), Marke DGH/Feuerwehr, Ührde Feuerwehr, Düna Feuerwehr, Lapeka Grünfläche Anger, Freiheit Hauptstraße ehemalige Grundschule, Lerbach Feuerwehr, RiKa Feuerwehr/ DGH, an denen die Müllsäcke auch neben die Papierkörbe gestellt werden können.

Der Baubetriebshof wird diese dann am 22. März einsammeln. Die Stadtverwaltung weißt im Rahmen des Frühjahrsputzes ausdrücklich auf die Einhaltung der allgemeinen Kontaktbeschränkungen hin und erinnert in diesem Zusammenhang auch an das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung innerhalb des Innenstadtringes sowie im Kurpark.

Einmalhandschuhe tragen

Auch das Tragen von Einmalhandschuhen beim Aufsammeln des Mülls wird seitens der Stadtverwaltung empfohlen – und das nicht nur, weil sich in diesem Jahr insbesondere auch arglos weggeworfene Gesichtsmasken auf den Straßen und Wegen finden lassen.

Für die Sportlichen regt die Stadt die aus Schweden stammende Idee des Plogging an. Ob Jogger oder Walker – für die Laufrunde wird eine kleine Mülltüte mitgenommen und Müll, der sich entlang der Laufstrecke findet, aufgesammelt und zu Hause in der eigenen Mülltonne entsorgt.

Fotodokumentation

„Dies ist mittlerweile eine Sache, die sich auf der ganzen Welt rumgesprochen hat. Und auch wenn man nicht in jeder Laufrunde dazu bereit ist, über das Jahr verteilt leistet jeder, der mitmacht, einen wesentlichen Beitrag für eine saubere und vor allem plastikfreiere Umwelt“, so Franziska Aulich vom Stadtmarketing.

Um den „kleinen Frühjahrsputz“ auch ein wenig dokumentieren zu können, würde sich die Stadt freuen, wenn die Engagierten im Anschluss ein Foto vom Mitmachen an stadtmarketing@osterode.de senden.

Die Bilder werden dann in einer entsprechenden Collage veröffentlicht.