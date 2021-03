Landkreis Göttingen: „Land kündigt Gipskompromiss auf“

Die Gipskante in Osterode.

Osterode. Der Kreis Göttingen übt in einer Stellungnahme scharfe Kritik am Landes-Raumordnungsprogramm. Es geht um den Gipsabbau.

Am Montag hat sich der zuständige Fachausschuss des Kreistags mit der aktuellen Stellungnahme des Landkreises zum Landes-Raumordnungsprogramm (LROP) befasst, heute berät der Kreisausschuss darüber. Besonders kritisch sehen Kreistag und Kreisverwaltung dabei die Pläne zur Erweiterung der Gips-Vorrangflächen bei Osterode und im Raum Bad Sachsa/Walkenried.

Der Landkreis Göttingen hatte sich bereits im Januar 2020 im Beteiligungsverfahren zu den allgemeinen Planungsabsichten zur Änderung des Landes-Raumordnungsprogramms eingebracht. Schon damals wurde darauf hingewiesen, „dass Überschneidungen von Gebieten der Rohstoffsicherung und -gewinnung mit Vorranggebieten von Natur- und Landschaft nicht vorgesehen werden sollten“, berichtet Landkreis-Sprecher Ulrich Lottmann. „Ausdrücklich wurde deutlich gemacht, dass selbst kleinflächige Erweiterungen zu erheblichen Konflikten mit Naturschutzbelangen führen. Seine Haltung brachte der Landkreis im Januar 2020 auf folgenden Nenner: Angesichts des für weitere Jahrzehnte genehmigten und damit gesicherten Abbaus von karstbildenden Gesteinen, bedarf es keiner Ausweitung von Vorranggebieten der Rohstoffsicherung.“ Diese Haltung soll mit der aktuellen Stellungnahme noch einmal bekräftigt werden.

Im Text wird schon eingangs deutlich die herausragende Bedeutung der Naturlandschaft herausgestellt, die durch den Gipsabbau bedroht ist: „Der sich im Bundesland Niedersachsen nur im Landkreis Göttingen erstreckende Südharzer Zechsteingürtel, mit seinem Vorkommen karstbildender Gesteine, ausgehend im Westen vom Iberg bei Bad Grund bis zur Landesgrenze Thüringens bei Walkenried, hat eine besondere Bedeutung für die Biodiversität sowohl für Niedersachsen wie auch für Deutschland.“

Weiter: „Der Landkreis Göttingen unterstützt ein bereits laufendes und über mehrere Jahre ausgerichtetes Projekt, das dieses nicht nur für das Land Niedersachsen einzigartige Gebiet sowohl aus Gründen des Naturschutzes, der geologischen / karstmorphologischen Besonderheiten, des Naturerlebens mit seinem touristischen Potenzial, seinen Möglichkeiten einer ökologischen Ausrichtung der Landwirtschaft – hier Erhalt und Weidetierhaltung, anstoßen und entwickeln möchte.“ (wir berichteten)

In der Stellungnahme wird kritisch auf die aktuellen Pläne zur Erweiterung der Gipsabbauflächen eingegangen: „Anfang der 2000er Jahre wurde nach jahrzehntelangen Auseinandersetzungen um das Thema Gipsabbau im niedersächsischen Südharz (Altkreis Osterode am Harz) der sogenannte Gipskompromiss gefunden, mit dem die Situation vor Ort weitgehend befriedet werden konnte. Diesem Kompromiss entsprechend wurden die Flächen, die für den Gipsabbau im niedersächsischen Teil des Südharzes genutzt werden können, durch die Änderung des Niedersächsischen Landesraumordnungsprogramm (LROP) im Jahr 2002 abschließend festgelegt. Dieser Gipskompromiss wird nun aufgekündigt“, heißt es dort.

Qualität des LROP-Umweltberichts „fachlich mehr als fragwürdig“

Es wird auch ausdrücklich Kritik an der Planungsarbeit durch die Landesregierung formuliert: „Der Landkreis Göttingen hält es angesichts der Problematik für nicht angemessen, dass die seit 2002 im LROP im Anhang 4a und 4b festgelegten Vorranggebiete für die Rohstoffgewinnung ungeprüft auf neue Entwicklungen unverändert weiter übernommen werden.

Ebenso ist eine differenzierte Einschätzung im Umweltbericht und in FFH-Vorprüfungen oder FFH-Prüfungen nicht erkennbar. Angesichts der vielfältigen Betroffenheit der Schutzgüter ist der Vergleich des Verlustes von ca. 40 ha Karstgebiet mit einem Flächenverlust eines x-beliebigen Gewerbegebietes in Niedersachsen fachlich mehr als fragwürdig und der Versuch dieser Relativierung stellt die Qualität des Umweltberichtes in Frage. Gleichzeitig werden mehrere dieser „alten“ Vorranggebiete für die Rohstoffgewinnung (Gips), ebenfalls ohne eine angemessene ausführliche Umweltprüfung oder FFH-Prüfung durchzuführen, erweitert.“

Besonders kritisch wird „die Aufhebung der faktischen Ausschlusswirkung der Vorranggebiete Gips“, bewertet, dies habe „gravierende Auswirkung“: „Die bisherige Verpflichtung zur Konzentration des Gipsabbaus auf die Vorranggebiete Gips soll durch eine schwächere Sollvorschrift ersetzt werden und das strikte Verbot des Abbaus soll nach dem Willen des Landes Niedersachsen nur noch für die Vorranggebiete Natura 2000 und die Vorranggebiete Biotopverbund gelten. Begründet werde dies mit der nicht angemessenen und gerichtsfesten Grundlage für die Ausschlusswirkung der Vorranggebiete Gips.

Die daraus gezogenen Konsequenzen sind für den Landkreis Göttingen enttäuschend. Es wurde nicht versucht die Ausschlusswirkung aufrecht zu erhalten, sondern der leichte Weg gegangen, die sich aus diesem Rückzug ergebene Verantwortung auf den Landkreis Göttingen zu verlagern, eine Strategie und Kriterien für eine Ausschlusswirkung zu erarbeiten, wenn dieser strengere Regeln für den Gipsabbau auf Ebene der Raumordnung für erforderlich hält. Mit anderen Worten: Das Land Niedersachsen entzieht sich vollständig der Verantwortung für eine Lösung des Gipskonflikts. Im Gegenteil: Mit den Erweiterungen wird eine tendenziell wirtschaftsbezogene Position dokumentiert, ohne diese stichhaltig zu begründen.“ mb