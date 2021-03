Freiheit. Die Feuerwehr des Osteroder Ortsteils Freiheit war am frühen Donnerstagmorgen im Einsatz: Gegen 3 Uhr brannte eine Matratze.

Brand in Osterode-Freiheit – Feuerwehr rückt in der Nacht aus

In der Nacht zu Donnerstag wurden die Bewohner des Osteroder Ortsteils Freiheit gegen 3 Uhr aus dem Schlaf gerissen. Martinshörner der Feuerwehr Freiheit hallten durch die Nacht, mehrere Einsatzfahrzeuge rückten aus.

Schnell waren die Wehrleute am Einsatzort am Oberen Vogelherd, hatten aber dort zum Glück keine große Aufgabe zu lösen. Eine Matratze hatte sich entzündet und glimmte, wurde schließlich aus dem Fenster geworfen und dann abgelöscht. Wie es dazu kommen konnte war am Donnerstag noch unklar.