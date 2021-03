Charta für Menschlichkeit und Vielfalt

Die Harz-Weser-Werkstaetten, Papillon blanc, Cinemarcarne und Mischgemuese treten beim Kulturfest anlaesslich des 50-jaehrigen Partnerschaftsjubilaeums zwischen Armentieres (Armentières) und Osterode am Harz am Samstag, 18. Mai 2013 in der Stadthalle in Osterode auf.