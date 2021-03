Baumfällungen: Harzer Hexenstieg teilweise gesperrt

Osterode. Das Forstamt Clausthal fällt an der Strecke kranke, vom Borkenkäfer befallene Bäume.

Das Niedersächsische Forstamt Clausthal beseitigt in den kommenden Wochen Borkenkäfer-Fichten am Harzer Hexenstieg. Der Wanderweg zwischen der Landstraße 504 und dem Dammgraben in Richtung Torfhaus ist gesperrt. Die Forstarbeiten sind erforderlich auf dem Teilstück beginnend ab der L504 bis zur Wiege des Dammgrabens.

„Wir fällen Gefahrenbäume im Nahbereich zum Hexenstieg und vertrocknete Borkenkäfer-Fichten, die auf den Graben brechen könnten“, kündigt Mathias Weikert an. Der Leiter der Försterei Altenau rechnet mit einer Sperrung von längstens vier Wochen, bis die Fällarbeiten in dem schwer zu erreichenden Gelände abgeschlossen sind.

Der Harzklub-Zweigverein Altenau wird eine Umleitung für Wanderer ausschildern. „Wir hoffen, das kurze Teilstück auf dem beliebten Premium-Wanderweg rechtzeitig vor den Osterferien wieder freigeben zu können“, sagt Mathias Weikert. Die Niedersächsischen Landesforsten bitten alle Waldbesucher, die Sperrung des Wanderweges zur eigenen Sicherheit dringend einzuhalten. In dem wenig erschlossenen Gelände seien die Forstarbeiten anspruchsvoll, da jeder einzelne Baum mit Hilfe eines Seilschleppers umgezogen werden müsse, begründet Weikert die Sicherheitsmaßnahme.