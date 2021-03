Kamax übernimmt Mehrheitsbeteiligung an Robert-Schröder-Gruppe

Nach der fusionskontrollrechtlichen Freigabe hat KAMAX eine 85-prozentige Mehrheitsbeteiligung an der Robert Schröder Unternehmensgruppe übernommen, einem Hersteller von Präzisionsteilen in und außerhalb der Automobilindustrie. Das teilte das Unternehmen mit.

Der weltweite Umformspezialist mit einem seiner Standorte in Osterode erweitert damit sein Produktportfolio sowie seine Expertise in neuen Bereichen und Anwendungen, insbesondere in den wichtigen Märkten e-Bike und e-Drives. „Im Einklang mit unserer neuen Unternehmensstrategie erweitern wir durch diese Kooperation unsere Kompetenzen und damit das Angebot an unsere bestehenden sowie zukünftigen Kunden auch außerhalb des Automobilsektors. Nicht zuletzt profitieren unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ebenfalls durch die zusätzliche Expertise in der Weiterverarbeitung von Kaltformteilen“, sagt Jörg Steins (CEO, KAMAX Gruppe). Auch André Casel, Gesellschafter und Geschäftsführer von Robert Schröder, freut sich auf die Zusammenarbeit: „Für uns bedeutet die Kooperation mit der KAMAX-Gruppe eine langfristige Perspektive, die Möglichkeit international weiter zu wachsen und gleichzeitig unabhängig zu bleiben. Das ist für unsere Beschäftigten und Kunden ein wichtiges Signal und bedeutet auch für mich persönlich, dass ich die erfolgreiche Entwicklung unseres Hauses weiterhin mitgestalten kann.“ Robert Schröder ist eine inhabergeführte Unternehmensgruppe mit Standorten in Wuppertal, Remscheid und Bydgoszcz in Polen sowie einem Joint Venture in den USA. Zu den Kernkompetenzen gehören die Herstellung von Präzisionszerspanungs- und Kaltumformteilen, gewalzten Steckverzahnungen und Schneckentrieben sowie deren Weiterverarbeitung durch unter anderem Hartdrehen, Verzahnen, spitzenlos Schleifen und Räumen. Die Unternehmensgruppe hat insgesamt etwa 300 Beschäftigte und erwirtschaftete 2019 einen Umsatz von etwa 45 Millionen Euro.

Die KAMAX Gruppe beschäftigt weltweit an 13 Standorten rund 3.350 Mitarbeiter. Der Gruppenumsatz erreichte in 2019 774 Millionen Euro. Kerngeschäft ist seit über 80 Jahren die Entwicklung und Herstellung von hochfesten Verbindungselementen und komplexen Kaltformteilen für die weltweite Mobilitätsindustrie.