Fotosuche von Grundwasserveränderungen im Hainholz

Die Geschichte des größten Erdfalls im Naturschutzgebiet (NSG) Hainholz soll untersucht werden. Der Pferdeteich bei Osterode bietet einen freien Blick aufs Grundwasser. Um dessen Bewegung in den vergangenen Jahren auszuwerten, sind Bürger dazu aufgerufen eine wissenschaftliche Untersuchung mit Fotos zu unterstützen.

Das sind Erdfälle

Grundwasser, also das Wasser im Erdreich zu beobachten ist auch ohne Brunnen möglich. Im Fall des Pferdeteiches ist es sogar einfach: Im Naturschutzgebiet Hainholz bei Osterode am Harz steht das wasserlösliche Gestein Gips, an der Erdoberfläche an. Dies löst sich im Grundwasser und gelegentlich kommt es zu sogenannten Erdfällen, welche tiefe Einbrüche in den Untergrund sind.

Auf der Sohle eines solchen Erdfalles liegt die Grundwasseroberfläche frei und kann vom Rand des Erdfalles beobachtet werden. Heute erfolgt dies durch moderne elektronische Datenlogger. Aus früheren Jahren und Jahrzehnten fehlen jedoch viele Daten. Die Umweltwissenschaftler Dr. Rainer Hartmann und Firouz Vladi von der Arbeitsgemeinschaft für Karstkunde Harz, versuchen derzeit die früheren Füllstände des größten Erdfalles im Naturschutzgebiet Hainholz, dem Pferdeteich, zu rekonstruieren.

Größter Erdfall im Hainholz

In den vergangenen Jahren gab es nur auffällig kurze Phasen, in denen das Grundwasser auf der Sohle dieses 15 Meter tiefen Erdfalles stand. Dies kann mit klimabedingten Veränderungen der Grundwasserstände in Zusammenhang stehen oder mit Änderungen im unterirdischen Abflussgeschehen.

Das Grundwasser aus dem Gipskarstgebiet in dem Naturschutzgebiet tritt vermutlich erst in der elf Kilometer entfernten Rhumequelle wieder zu Tage.

Private Fotos auswerten

Um genauere Erkenntnisse aus den Füllständen des Erdfalles in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten zu erhalten, bitten Hartmann und Vladi die Bürger um Unterstützung. Die beiden Kenner der Harzer Karstlandschaft sind zuversichtlich, dass es Aufnahmen gibt: „Ein seit vielen Jahren vorhandener Aussichtspunkt oberhalb der Steilwand des Erdfalles bot hierzu einen interessanten Blick in den Erdfall und schöne Fotomotive.“

Die Qualität der Fotos sei unerheblich, wichtig sei, „dass die Sohle des Erdfalles erkannt werden kann“, betonte Hartmann. Digitalfotos haben in der Regel bereits das Datum der Aufnahme intern gespeichert. Anderenfalls sollte das Aufnahmedatum in der Mail angegeben werden.

Bei analogen Fotos reicht die Übermittlung eines Scans oder einer Fotokopie als PDF-Datei mit der Angabe des Aufnahmedatums.

Wer digitale oder analoge Fotos vom Pferdeteich-Erdfall im Naturschutzgebiet Hainholz mit oder ohne Wasserfüllung aus früheren Jahren oder Jahrzehnten hat, kann diese per E-Mail an: pferdeteich@sv-hartmann.de senden.