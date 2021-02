Schnee: Kreis Göttingen bittet um Unterstützung für Müllwerker

Ein Müllwerker leert am frühen Morgen die Mülltonnen in einer verschneiten Straße.

Trotz des extremen Winterwetters ist die Abfall-Entsorgungsfirma Veolia im Altkreis Osterode im Einsatz. Allerdings sind gefährliche Situationen für die Müllwerker bei der Schnee- und Eisglätte an der Tagesordnung. Bürger können die Müllabfuhr unterstützen, bittet die Kreisverwaltung. Wenn möglich sollen Zuwegungen zu Abfallbehältern geräumt werden, Abfallbehälter mit den Griffen zur Straße stehen, Abfallbehälter aus engen bzw. schmal geschobenen Straßen in Gruppen an die nächste größere Straße gebracht werden und möglichst nur feste Abfallbehälter bereitgestellt werden.

Abfall nicht geleert? Besondere Regelung

Trotz aller Bemühungen kann es passieren, dass Abfallbehälter nicht geleert werden, so die Kreisverwaltung. Ein Nachfahren sei nicht möglich.

In dieser besonderen Situation können daher bei der nächsten Abholung ein normaler Müllsack neben den Restabfallbehälter oder ein Kraftpapiersack neben die Komposttonne gelegt werden. mb