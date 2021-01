Im Osteroder Museum läuft jetzt viel Arbeit hinter den Kulissen

Es wirkt immer so, als sei es mit leichter Hand dahingeworfen, perfekt gestylt, informativ und aufgeräumt, die Exponate wohl geordnet und dosiert, gegossen in ein Konzept: Ausstellungen aber sind allein der Extrakt langer Vorbereitungen, umfangreicher Arbeiten im Hintergrund, die sie erst möglich machen, und von denen der Besucher letztlich kaum Kenntnis haben kann.

Es ist ein wenig so wie mit den Eisbergen, der größte Teil liegt unter der Wasseroberfläche, das gilt übertragen auch für die Museumsarbeit. Denn was wären die Exponate unerschlossen, ohne Kenntnis ihrer Herkunft, ohne den historischen Kontext, in dem sie stehen, ohne den Bezug zur Stadtgeschichte?: tote Gegenstände, vielleicht von materiellem Wert, aber ohne große Bedeutung für den fachfremden Betrachter.

Allein zu konservieren, bewahren und sammeln, macht, so wichtig das im Vorfeld natürlich ist, wenig Sinn: Die wissenschaftliche Vorarbeit, die Forschung, erst das Erschließen der Exponate für die Nachwelt, gibt ihnen Kontur und Gewicht. Nur wenn das alles zusammenpasst, wenn es dann gelingt, Stoffliches zum Sprechen zu bringen, zuweilen eine echte Herausforderung, wird ein Schuh draus. Eine Ausstellung ist dann gelungen, wenn die Vermittlung gelingt.