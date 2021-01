Winterdienst privat: Das müssen Sie bei Schnee tun

Die aktuelle Schneelage nimmt die Stadt Osterode zum Anlass, Bürgerinnen und Bürger auf die geltenden Regelungen zum Winterdienst durch die Grundstückseigentümer hinzuweisen. Und noch ist der Winter nicht vorbei, selbst wenn jetzt Tauwetter angekündigt wurde.

Gehwege schnee- und eisfrei zu halten, ist laut Stadtverwaltung Aufgabe der Eigentümer der anliegenden Grundstücke. Die Pflicht, Schnee zu räumen, besteht demnach auch für die Eigentümer unbebauter Grundstücke. Das gilt auch dann, wenn die Grundstücke durch einen Graben, Grünstreifen, eine Böschung oder in ähnlicher Art und Weise von dem Gehweg getrennt sind.

Gehwege freihalten

Bei Schneefall müssen Gehwege ständig freigehalten werden. In Straßen, in denen ein Gehweg nicht vorhanden ist, gilt dies für einen ausreichend breiten Streifen von mindestens einem Meter Breite am äußersten Rand der Fahrbahn. In der Fußgängerzone muss – entlang der Fassaden der anliegenden Häuser – ein ausreichender Streifen von durchgängig mindestens eineinhalb Meter Breite geräumt werden.

„Ist über Nacht Schnee gefallen, muss die Reinigung werktags bis acht Uhr, an Sonn- und Feiertagen bis spätestens neun Uhr, durchgeführt sein. Falls die Witterung es erfordert, muss bis zwanzig Uhr wiederholt Schnee geräumt werden“, so die entsprechenden Vorgaben.

Mit abstumpfenden Mitteln streuen

Bei Glätte sind die Gehwege mit abstumpfenden Mitteln so zu bestreuen, dass ein sicherer Weg vorhanden ist. Chemikalien dürfen nicht verwendet werden, Streusalz nur in Ausnahmefällen, wenn mit anderen Mitteln die Glätte nicht ausreichend beseitigt werden kann. Dies gilt insbesondere für gefährliche Stellen an Gehwegen wie zum Beispiel Treppen, Rampen, Brückenauf- oder -abgänge, starken Gefälle- oder Steigungsstrecken bzw. ähnlichen Gehwegabschnitten.

Baumscheiben und begrünte Flächen dürfen zum Schutz der Pflanzen nicht mit Streusalz bestreut oder salzhaltiger Schnee auf ihnen gelagert werden. Außerdem dürfen Schnee und Eis nicht so gelagert werden, dass dadurch der Verkehr auf den Fußwegen, den Fahrbahnen oder den Radwegen behindert wird. Bei der Schnee- und Eisbeseitigung sollte außerdem besonders auf das Freihalten der Hydranten als Löschwasserentnahmestellen geachtet werden.