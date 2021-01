Osterode auf dem Weg zur Global Nachhaltigen Kommune

Gemeinsam mit zehn anderen Kommunen in Niedersachsen ist die Stadt Osterode am Harz bereits im Jahr 2019 als „Global Nachhaltige Kommune in Niedersachsen“ ausgezeichnet worden. Aus den 17 Nachhaltigkeitszielen der Agenda 2030 der Vereinten Nationen hat die Stadt Ziele herausgearbeitet, die in den nächsten zehn Jahren umgesetzt werden sollen. Dazu gehören die Bereiche Energie und Klima, Konsum und Abfall, Bildung, Mobilität und Stadtentwicklung, Organisation und Finanzen, Partnerschaft und interkommunale Zusammenarbeit sowie Artenvielfalt und Wald.

Der Bürgermeister möchte auf dem weiteren Weg alle mitnehmen

Während diverser Vernetzungstreffen zwischen verschiedenen niedersächsischen Kommunen konnten wichtige Erkenntnisse für den eigenen Maßnahmenkatalog gewonnen werden. Bürgermeister Jens Augat möchte auf dem weiteren Weg zur nachhaltigen Kommune alle Bürgerinnen und Bürger mitnehmen und deshalb den Abschlussbericht einer breiten Öffentlichkeit vorstellen. Der komplette Bericht kann im Internet auf der Seite www.osterode.de heruntergeladen werden.