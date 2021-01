Corona 22. Januar: Aktuell 510 Infektionen im Kreis Göttingen

Covid-19-Impfstoff von Pfizer-Biontech liegt in einem Impfzentrum in einer Box. Die Impfrate in Thüringen lag am Freitag bei 1,6 Prozent.

Osterode Der Inzidenzwert lag am Freitag weiter bei 81,6. Die Fallzahlen aus den Orten und Nachbarkreisen. Thüringen: höchster Inzidenzwert in Deutschland.

510 Menschen in Stadt und Landkreis Göttingen sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert. Das meldete die Verwaltung am Freitag. Der Inzidenzwert liegt laut maßgeblichem Lagebericht des Landes für den 22. Januar 2021 wie am Vortag bei 81,6.

Die Gesamtzahl bislang bestätigter Corona-Fälle im Landkreis Göttingen steigt auf 4.642. Davon gelten 3.986 Personen als von der Infektion genesen, 146 Menschen sind in Verbindung mit Covid-19 gestorben. Die Zahlen vom Vortag.

Lesen Sie heute auch noch zum Thema Coronavirus:

Fallzahlen aus den einzelnen Orten

Die Lage in den Städten und Gemeinden im Kreis Göttingen (Gesamtzahl Fälle / aktuell Infizierte):

Flecken Adelebsen (71 / 9)

Gemeinde Bad Grund (Harz) (87 / 6)

Stadt Bad Lauterberg im Harz (174 / 25)

Stadt Bad Sachsa (126 / 8)

Flecken Bovenden (102 / 9)

Samtgemeinde Dransfeld (66 / 6)

Stadt Duderstadt (624 / 98)

Gemeinde Friedland (92 / 4)

Samtgemeinde Gieboldehausen (234 / 71)

Gemeinde Gleichen (88 / 2)

Stadt Göttingen (1.481 / 127)

Stadt Hann. Münden (482 / 36)

Samtgemeinde Hattorf am Harz (106 / 8)

Stadt Herzberg am Harz (340 / 17)

Stadt Osterode am Harz (230 / 13)

Samtgemeinde Radolfshausen (63 /23)

Gemeinde Rosdorf (127 / 17)

Gemeinde Staufenberg (88 / 8)

Gemeinde Walkenried (61 / 23)

Inzidenzwerte in den Kreisen Goslar und Northeim sinken

Im Landkreis Northeim gibt es 15 bestätigte Neuinfektionen. Das berichtet die Verwaltung am Freitag, 22. Januar. Demnach sind seit Beginn der Corona-Pandemie in Northeim und Umgebung 1.270 Corona-Infektionen gemeldet geworden. Insgesamt 1.039 Personen gelten als genesen. Der Inzidenzwert sinkt von 63,5 auf 58,2. Aktuell sind im Landkreis Northeim 212 akut infizierte Personen bekannt: Bad Gandersheim 8, Bodenfelde 15, Dassel 22, Einbeck 47, Hardegsen 8, Kalefeld 8, Katlenburg-Lindau 8, Moringen 37, Nörten-Hardenberg 6, Northeim 41 und Uslar 12. Mit oder an dem Virus verstorben sind 19 Personen. Die Impfquote steigt um 0,1 auf bei ca. 1,3 Prozent, denn geimpft wurden mit der ersten Impfdosis bisher 1.773 Personen (Stand: 21. Januar 2021).

12 Neuinfektionen meldet der Landkreis Goslar mit Stand 22. Januar. Der Inzidenzwert fällt um 0,7 auf 47,9. Insgesamt sind im Landkreis Goslar 1.290 Covid-19-Erkrankungen verzeichnet. Davon sind 1.022 Personen wieder genesen. Die Behörde meldet zwei weitere Todesfälle. Somit steigt die Zahl der Im Zusammenhang mit Corona verstorben Menschen auf 70. Derzeit sind laut Verwaltung 198 Menschen akut erkrankt: Bad Harzburg 47, Braunlage 2, Clausthal-Zellerfeld 14, Goslar 46, Langelsheim 50, Liebenburg 6, Lutter am Barenberge 0, Seesen 19 und Vienenburg 14.

39 Neuinfektionen im Landkreis Eichsfeld

Der Landkreis Eichsfeld meldet 39 Neuinfektionen. Laut Angaben der Verwaltung sind mit Stand vom 22. Januar 785 Menschen akut an Corona erkrankt. 106 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 sind verzeichnet. Der aktuelle Inzidenzwert beträgt 253,0. Insgesamt sind seit Beginn der Pandemie 3.185 Corona-Fälle bestätigt worden. Davon sind 2.294 Personen wieder genesen. Aktuell befinden sich 34 Corona-Erkrankte in stationärer Behandlung. Darunter gibt es neun schwere Verläufe. Fallzahlen in den Städten, Landgemeinden und Verwaltungsgemeinschaften (Stand: 21.01.2021): Gemeinde Niederorschel 28, Landgemeinde (LG) am Ohmberg 22, LG Sonnenstein 12, Stadt Dingelstädt 45, Stadt Heiligenstadt 213, Stadt Leinefelde-Worbis 119, VG Eichsfeld-Wipperaue 65, VG Ershausen/Geismar 64, VG Leinetal 47, VG Lindenberg/Eichsfeld 50, VG Uder 37, VG Hanstein-Rusteberg 23, VG Westerwald-Obereichsfeld 65.

Thüringen verzeichnet weiterhin höchsten Inzidenzwert in Deutschland

Der Freistaat Thüringen weist weiterhin die höchste Inzidenz aller Bundesländer auf. Mit Stand von 22. Januar liegt diese bei 218,4. Zudem verzeichnet der Landkreis Hildburghausen mit 371,9 die höchste 7-Tage-Inzidenz in Deutschland. Drei weitere Thüringer Kreise sind mit Werten zwischen 349,8 und 305,2 auf der Liste der bundesweit zehn Landkreisen mit den höchsten Inzidenzien.

Die Zahl der neu gemeldeten Corona-Infektionen innerhalb eines Tages beträgt am Freitag, 22. Januar, in Thüringen 877. Seit März wurden insgesamt 60.616 Infektionen mit Covid-19 registriert. 26,8 Prozent aller belegten Intensivbetten sind mit Covid-19-Patienten belegt. Die Gesamtzahl der Impfungen beträgt 34.998, das sind 2.637 mehr als am 21. Januar. 1.202 Personen erhielten bereits ihre Zweitimpfung. Die Impfrate liegt mit Stand 22. Januar bei 1,6 Prozent.

Im Zusammenhang mit dem Corona-Virus starben bislang in Thüringen 1.873 Menschen. Im Vergleich zum Vortag war dies ein Anstieg um 65. Auch die Zahl derer, die laut Schätzungen als wieder genesen gelten, erhöhte sich um ca. 1.100 auf etwa 48.700. Derzeit sind im Freistaat knapp 10.000 akute Covid-19-Infektionen bekannt.

309 akute Infektionen im Landkreis Nordhausen

Nachdem im Landkreis Nordhausen der Inzidenzwert zuletzt auf 100,7 gefallen war, steigt er nun aktuell auf 110,3. Die Behörde meldet am Freitag, 22. Januar, 34 Neuinfektionen. Somit beträgt die Gesamtzahl der Infizierten seit Beginn der Pandemie 1.338. Bisher 993 Personen gelten als wieder genesen. 309 Menschen sind derzeit akut an Covid-19 erkrankt. Verstorben an oder mit Corona sind 36 Menschen.