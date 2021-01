Osterode: Keine Straßenausbaubeiträge für Unterhaltungsarbeiten

Auch im vergangenen Jahr war es erforderlich, den Fahrbahnbelag einiger Straßen innerhalb des Stadtgebietes zu sanieren. Für die Unterhaltungsarbeiten in einem Bereich der Hauptstraße (Steiler Hang bis Autohaus Tschuck), einem Bereich der Lindenstraße (Bahnbrücke bis Lasfelder Straße) sowie einem Bereich der Katzensteiner Straße (Am Hühnerbusch bis An der Bahn) werden keine Ausbaubeiträge erhoben. Ferner gilt das für die Straßen Am Wellbeek, Am Kaiserteich, Amtshof und Rotemühlenweg.

