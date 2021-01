Statt Eventmanagement leistet sie jetzt Krisenmanagement

"Wir alle hier brauchen die Menschen": Es ist ein Stoßseufzer, den Corina Borgmeyer für eine ganze Branche und auch im Namen ihrer 11 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Himmel sendet und meint die Künstlerinnen und Künstler, Veranstalter und Agenturmitarbeiter, kurz das ganze Netzwerk, in dem sich die Osteroder Stadthalle mit ihrem reichen Veranstaltungsgeschehen und mehr als 40.000 Besuchern im Jahr normalerweise positioniert. Und sie meint natürlich das Publikum, das seit März des vergangenen Jahres mit der Corona-Pandemie wegbleiben musste. Als die Osteroder Stadthalle am 25. Oktober 1973 feierlich eröffnet wurde und Stargast Katja Ebstein vor 700 begeisterten Festgästen von der Bühne trällerte, konnte keiner ahnen, dass es so etwas einmal geben würde, Kunst und Kultur, Unterhaltung, Musik, Theater Kabarett, Bälle und Feiern praktisch von jetzt auf gleich aus dem gesellschaftlichen Leben verschwinden. Doch heute ist das traurige Realität.

Eine Zeit der Herausforderungen

Seit dem 1. Januar ist Corina Borgmeyer die Leiterin der Stadthalle. "Es ist gerade in dieser Zeit eine besondere Herausforderung, für die Geschicke der Einrichtung verantwortlich zu sein", erklärt die 33-Jährige, die schon lange als Stellvertreterin von Stadthallenleiter Michael Stein fungierte. Der ist nun in den Ruhestand gegangen. Im Oktober 1986 hatte Stein von Otti Holland die Leitung des Kulturtempels übernommen, der seit 1. Juli 1995 zu den Städtischen Wirtschaftsbetrieben (Wibo) gehört, ein großer Vorteil, was die finanzielle Begleitung angeht. Während Stadthallen anderswo meist in direkter städtischer Trägerschaft sind und, wenn überhaupt, mühselig finanziert werden, haben die Wirtschaftsbetriebe die finanzielle Ausstattung, die Entwicklung der Einrichtung angemessen voranzutreiben. Und gerade jetzt, wo mit dem Wegfall der Veranstaltungen die Einnahmen wegbrechen, ist dieses Konstrukt Gold wert und gibt Sicherheit. Bis zu 80 Prozent Einnahmeausfälle, so Corina Borgmeyer, mussten 2020 realisiert werden, und auch jetzt sieht es nicht gut aus. "Jeder Tag ist bei dieser dynamischen Entwicklung anders, statt Veranstaltungsmanagement bewältigen wir Krisenmanagement", berichtet sie aus dem Arbeitsalltag. Ihr zur Seite steht eine neue Stellvertreterin, Danielle Dempwolf aus Osterode.

Die Leiterin ist Veranstaltungsbetriebswirtin und hat ihr Handwerk im Fernstudium in Schmalkalden gelernt. In der Wibo ist sie schon lange beschäftigt, machte ab 2008 ein Ausbildung im Erlebnisbad Aloha zur Fachangestellten für Bäderbetriebe, stieg dann in der Stadthalle ein. Organisieren und Planen war doch mehr ihre Sache, wie sie schnell festgestellt hatte.

Strahlkraft weit über Osterode hinaus

872 Sitzplätze bei bestuhlter Halle, 500 Plätze mit Tischen, unbestuhlt bietet sie Platz für 1.600 Konzertbesucher: Das ist schon eine Hausnummer. Und so entfaltet die Stadthalle außerhalb von Pandemiezeiten Strahlkraft weit über Osterode hinaus und hat schon viele hochkarätig Akteure auf ihrer Bühne gesehen, darunter Stars wie Volkstheaterurgestein Heidi Kabel, die direkt nach der Eröffnung in Osterode gastierte, Elisabeth Flickenschild, Hans Clarin, Heiner Lauterbach oder Anja Kruse, Jürgen Prochnow, Horst Tappert - auch Udo Lindenberg, Drafi Deutscher, Doro Pesch, Nena, Heinz Rudolf Kunze, BAP und PUR oder die Comedystars Hape Kerkeling, Atze Schröder und viele andere mehr. Besucher kommen nicht nur aus dem sogenannten Altkreis, sondern aus den Bereichen Seesen, Northeim, Bad Gandersheim und aus dem Oberharz. Bei den Agenturen hatte man sich unter dem Dirigat von Michael Stein im Lauf der Jahrzehnte einen guten Namen erworben. Und das soll auch so bleiben: "Sicher, wir haben jetzt einen Generationenwechsel, der sich zunächst aber in der inneren Struktur spürbar macht", sagt Corina Borgmeyer. Aber auch für das Publikum und die Agenturen werde man künftig digitaler. "Wir nehmen Geld in die Hand, um uns gut aufzustellen für die Zeit nach der Pandemie." Zum ersten Mal bildet die Stadthalle auch zwei Nachwuchskräfte aus, dafür, so die Leiterin habe man lange gekämpft. Jetzt allerdings sei der Zeitpunkt schlecht, denn man ist weit weg vom Regelbetrieb.

Markt wird sich massiv verändern

Corona macht das Geschäft beschwerlich, und ob die vorgesehenen Veranstaltung 2021 tatsächlich stattfinden können, steht in den Sternen. Immer neue Erlasse und Verordnungen machen das Planen schwer, man befinde sich, so Borgmeyer, in einem ständigen Anpassungsprozess. Inzwischen merke man auch, dass die Partner zunehmend dünnhäutiger würden, manche Künstler verließen die Branche ganz, um aus wirtschaftlichen Beweggründen etwas anderes zu machen. Andere haben ihre Auftritte von sich aus für lange Zeit ausgesetzt. "Der Markt wird sich mit der Pandemie massiv verändern", ist sich die Veranstaltungsfachfrau sicher. Es muss sich erst zeigen, wie die Akteure die gesellschaftlichen Umbrüche bewältigen.

Die Osteroder Stadthalle. Foto: Michael Paetzold / HK

Doch alles hat auch seine guten Seiten. Und so ist man in der Stadthalle damit beschäftigt, jene Hindergrundarbeiten zu erledigen, für die sonst keine Zeit ist. Zudem wird das 50-Jährige vorbereitet, das in zwei Jahren ansteht. Und so ganz leer bleibt auch jetzt der Saal nicht. Kreistags- und Ratssitzungen finden hier wegen des großen Platzangebotes statt, und auch die Wahlkreiskonferenzen sind hier geplant. Um den Betrieb sicherzustellen, wird in zwei Teams gearbeitet. Wenn eines coronabedingt ausfallen sollte, springt das andere ein. Grundsätzlich ist Corina Borgmeyer optimistisch, dass man gut aus der Krise kommt, denn die Stadthalle ist nach zahlreichen Modernisierungsmaßnahmen gut aufgestellt und ausgestattet. Ob allerdings der Eventcharakter, die Unbefangenheit bei großen Veranstaltungen, die die Menschen so schätzen, so schnell zurückkehrt, daran bestünden berechtigte Zweifel. Bei aller Sehnsucht nach Live-Kultur: Es wird dauern, bis die Leichtigkeit des Seins zurückkehrt.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadthalle sind weiterhin telefonisch für die Kunden erreichbar und stehen unter 05522/9168049 jederzeit bei individuellen Anfragen zur Verfügung.