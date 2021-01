Ein Herz für Kinder und Tiere

Osterode Die Schulgemeinschaft der BBS II Osterode beteiligte sich in zwei Aktionen an Wohltätigkeitsprojekten.

Die derzeitige gesellschaftliche Lage brachte die Schülerinnen und Schüler der Fachschule Sozialpädagogik im Rahmen des optionalen Lernangebotes Öffentlichkeitsarbeit auf die Idee, zwei Wohltätigkeitsprojekte zu planen und durchzuführen. Das erste Projekt widmete sich finanzschwachen Kindern.

Die Schulgemeinde packte fleißig für „Weihnachten im Schuhkarton“

Die Schülerinnen und Schüler entschieden sich dafür, die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ von den Barmherzigen Samaritern zu unterstützen. Das Ziel sollte es sein, möglichst viele Personen der Schüler- und Lehrerschaft zum Packen eines Schuhkartons für Kinder in Osteuropa zu animieren. Hierfür stellten die Schülerinnen und Schüler des optionalen Lernangebotes Öffentlichkeitsarbeit Plakate, Handzettel und einen Informationsstand her. Die Schulgemeinde packte fleißig Kartons, einige im Klassenverband und andere allein.

Bevor die Schuhkartons zum Sammelpunkt nach Clausthal Zellerfeld gebracht werden konnten, überprüften und sortieren die Schülerinnen und Schüler alle 43 gespendeten Kartons der Schule. Es entstand eine kleine Werkstatt. Zum Abschluss wurden die Kartons bei Kristin Dannenberg von der evangelisch-methodistischen Gemeinde am Sammelpunkt in Clausthal-Zellerfeld übergeben. Dort werden jedes Jahr um die 800 Pakete gesammelt, um dann auf die Reise nach Osteuropa zu gehen.

Teelichter mit positiven Botschaften

Das zweite Projekt stellte das Tierheim Osterode in den Fokus. Die Schülerinnen und Schüler stellten hierfür „Positiv-Lichter“ her. Das Ziel sollte es sein, Teelichter für Freunde, Familienmitglieder oder Klassenkammeraden käuflich erwerben zu können, um diesen eine positive Botschaft in Zeiten von Corona zu übermitteln. Dazu wurden Teelichter mit individuellen positiven Botschaften angefertigt, verziert, verpackt und verteilt. Auch eigens hergestellte Geschenkeanhänger, im Corporate Design der Schule rundeten den Herstellungsprozess ab. Durch die neuen Corona-Verordnungen geriet das Projekt kurzfristig ins Stocken. „Doch durch den engagierten und fokussierten Einsatz der Schülerinnen und Schüler konnte die Spende noch rechtzeitig an Joan-Frances Remy, vom Tierheim Osterode, übergeben werden“, so die Öffentlichkeitsbeauftragte der Schule Saskia Balleininger-Schröter.

Beide Projekte zeigten, dass jeder einen kleine Beitrag in der derzeitigen Situation leisten kann. Die Schulgemeinschaft der BBS II „Osterode hat einen kleinen Beitrag leisten können. Wenn auch Sie ein Teil dieser Gemeinschaft werden wollen, können Sie alle wichtigen Informationen auf der Schulhomepage www. bbs2osterode.de über mögliche Ausbildungswege erhalten“, erklärt sie weiter.