Fahrt unter Drogeneinfluss

In der Schwimmbadstraße hat die Polizei Osterode einen Mann aus dem Verkehr gefischt, der unter Drogeneinfluss unterwegs war. Das meldet die Polizei unserer Zeitung. Der 28-Jährige wurde am Mittwoch, 20. Januar, gegen 23 Uhr in Osterode angehalten und kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und vor Antritt der Fahrt Betäubungsmittel konsumiert hatte. Das Führen von Kraftfahrzeugen wurde dem Mann ausdrücklich untersagt.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder