Winterreifen für das Tierheim-Mobil

Michael Kaiser, Inhaber der gleichnamigen Fahrschule in Förste und seine Ehefrau Petra vom Reifen- und Zubehör-Handel Osterode hatten voller Freude festgestellt, dass der Tierschutzverein Osterode und Umgebung ein neues Fahrzeug für das Tierheim in der Lege gesponsert bekommen hatte.

Doch, blickend auf die Jahreszeit, stellten beide fest, dass ein Satz Winterreifen plus Felgen noch fehlte. Also besorgten sie die fehlende Ausstattung und zogen die für diese Jahreszeit doch wichtigen Räder auf – kostenlos. Damit wollten die beiden dem Tierheim Danke dafür sagen, dass sie dort schon im vergangenen Jahr ihren Hund „Tala“ als neues Familienmitglied gefunden hatten.