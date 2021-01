Unbekannte brechen in Touristinformation Osterode ein

Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen dem 23. Dezember 2020 und 4. Januar 2021 in das Gebäude der Touristinformation in Osterode eingebrochen. In den Räumlichkeiten in der Aegidienstraße wurden Rollcontainer und Schränke geöffnet und nach Diebesgut durchsucht. Aus einem Behältnis wurden sogenannte Wandernadeln entwendet. Weiterhin stahlen die Täter einen kleinen Tresor mit diversem Inhalt.

Polizei sucht Zeugen

Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass die Einbrecher das Objekt vermutlich durch die Eingangstüren verlassen hatten. Insgesamt entstand der Stadt Osterode ein Schaden in Höhe von 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Osterode unter Telefon 05522/508-0 entgegen.