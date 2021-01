Fahrerflucht nach Verkehrsunfall auf Aldi-Parkplatz

Am Donnerstag, 24. Dezember, wurde ein Pkw des Typs Audi A3 in der Zeit zwischen 11 und 11.30 Uhr auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes in der Lindenstraße beschädigt. Die Polizei geht davon aus, dass der Wagen durch einen anderen Verkehrsteilnehmer beim rückwärtigen Ausparken aus der gegenüberliegenden Parkbucht getroffen wurde. Der Verursacher verließ den Ort, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von von etwa 1.000 Euro zu kümmern. Hinweise erbittet die Polizei Osterode unter der Telefonnummer 05522/5080.

