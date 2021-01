Osterode: Eine ungewöhnliche Ausstellung geht zu Ende

Osterode Die Arbeiten sind noch bis zum Mittwoch Am Schilde und in der Johannistorstraße in Osterode zu sehen. Dann endet die Kunstausstellung.

Noch bis zum kommenden Mittwoch, 6. Januar, sind in den Schaufenstern der Häuser Am Schilde 12, 15 und 25 sowie in der Johannistorstraße 8 Arbeiten von Susanne Voigt, Christa Schmets, Cordula Gaebel, Werner Harms, Bernd Schneider, Bärbel Schwarze, Schulamith Schubert und Sabine Tippach zu sehen. Dann nämlich endet diese ungewöhnliche Kunstausstellung.

Sie sollte im Prinzip im Kunsthaus Am Schilde 2 zu sehen sein, der zweite Lockdown ließ aber in Sabine Tippach und den ausstellenden Künstlerinnen und Künstlern die Idee aufkommen, die weihnachtlichen Galerien „Kunst Am Schilde und Johannistorstraße “ ins Leben zu rufen. Dass sie damit voll ins Schwarze getroffen hatten, bekundeten die vielen Bürger, die durch die Straßenzüge schlenderten und sich von den ausgestalteten Schaufenstern in den Bann ziehen ließen.

Zu ihnen gehörte übrigens auch Osterodes Bürgermeister Jens Augat. Er machte sich zusammen mit Sabine Tippach auf den Weg zum „Lichterzauber“ im Kunsthaus Am Schilde 2 und zu dem Weihnachtsdorf in der Johannistorstraße. Vermutlich war das die Geburtsstunde der „Galerie in den Straßenzügen“ geworden. Denn Sabine Tippach plant schon die nächste Ausstellung in den leerstehenden Schaufenstern.