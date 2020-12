Corona 31. Dezember: Inzidenz 79,4 im Kreis Göttingen

Osterode 564 Menschen in Stadt und Landkreis Göttingen sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert. Verwaltung weist auf das Böllerverbot hin.

564 Menschen in Stadt und Landkreis Göttingen sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert. Das berichtete die Verwaltung an Silvester. Der Inzidenzwert liegt laut maßgeblichem Lagebericht des Landes am 31. Dezember bei 79,4.

Die Gesamtzahl bislang bestätigter Corona-Fälle im Landkreis Göttingen steigt auf 3.771. Davon gelten 3.094 Personen als von der Infektion genesen, 113 Menschen sind in Verbindung mit Covid-19 gestorben. Zahlen für die einzelnen Orte sind aufgrund einer Softwareumstellung in der Verwaltung nicht verfügbar.

Hinweise zum Böllerverbot

Was an Silvester gilt. Foto: Niedersächsische Landesregierung

In einigen Gebieten des Landkreises Göttingen gilt von Donnerstag, 31. Dezember 2020, bis Freitag, 1. Dezember 2021, ein Verbot für Feuerwerkskörper der Kategorie F2. Für die restlichen Tage im Jahr ist das Abfeuern von Produkten dieser Kategorie ohnehin grundsätzlich verboten. Das Verbot soll dazu beitragen, dass ein unkontrollierbares Infektionsgeschehen durch größere Menschenansammlungen auf belebten öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen verhindert wird.

