Corona: Impfstart im Kreis Göttingen für Anfang Januar geplant

Osterode Erste Impfungen sollen in der Seniorenresidenz Stiemerling in Hattorf und im Pflegeheim Haus Drei Linden in Wollbrandshausen vorgenommen werden.

Am 27. Januar 2020 wurde in Bayern die erste Corona-Infektion bundesweit nachgewiesen. Das Virus hatte Deutschland erreicht und bestimmt seitdem das Geschehen. Genau elf Monate danach startete in sämtlichen 16 Bundesländern eine großangelegte Impfkampagne gegen das Coronavirus, um die Menschen gegen die neuartigen Erreger zu schützen. Am Mittwoch hatten sich sich die Planungen für den Start der ersten Impfungen im Landkreis Göttingen konkretisiert. Zugleich gab es widersprüchliche Meldungen, ob der erwartete Impfstoff zur Verfügung steht.

"Dessen ungeachtet gehen wir derzeit davon aus, Anfang Januar die ersten Impfdosen zu bekommen", sagt dazu Landkreissprecher Ulrich Lottmann. Dann wird, gemäß der Vorgaben des Bundes, zunächst den priorisierten Personengruppen eine Impfung angeboten. Entsprechend der Impfstrategie stehen zunächst Bewohner in Alten- und Pflegeheimen ab 80 Jahre im Fokus, ebenso Ärzte, Pfleger und medizinisches Personal. Die Impfungen im Landkreis Göttingen werden mobile Teams vornehmen. Parallel dazu bereitet das Personal in den Impfzentren die Impfung von Personen vor, die in Krankenhäusern, in Rettungsdiensten und in ambulanten Pflegediensten tätig sind. Lottmann: "Der Impfbeginn erfolgt Anfang kommender Woche in der Seniorenresidenz Stiemerling in Hattorf und in dem Pflegeheim Haus Drei Linden in Wollbrandshausen. Weitere sechs Alten- und Pflegeeinrichtungen sind im Laufe der Woche für eine Erstimpfung vorgesehen."

Zwei Impfzentren für den Kreis Göttingen

Der Landkreis Göttingen betreibt zwei Impfzentren. Knapp 209.000 Menschen im Kreisgebiet haben die Möglichkeit, sich in den nächsten Monaten gegen SARS-CoV-2 impfen zu lassen. Die Standorte der Impfzentren sind in Herzberg, hier die Sporthalle OBS Herzberg in der Heidestraße, und in Göttingen die Sporthalle der BBS II in der Godehardstraße. Der Umfang der möglichen Impfungen hängt von der Verfügbarkeit des Impfstoffs ab. Sobald Terminvereinbarungen für Impfungen möglich sind, wird es öffentliche Aufrufe geben.

In dieser hoch dynamischen Situation gibt es viele offene Fragen. Für Auskünfte steht die Hotline des Landes Niedersachsen unter Telefon 0800/998 86 65 zur Verfügung. Informationen zu Covid-19-Impfungen werden auch auf den jeweiligen Webseiten des Landes Niedersachsen, des Bundesgesundheitsministeriums und des Robert-Koch-Instituts angeboten.