Lenzsches Haus: Gebäudeansicht wird sich massiv verändern

Das ehemalige Lenzsche Haus in Osterode.

Osterode In Osterode entsteht ein Haus der Vereine, auch ein Familienzentrum soll einziehen. Die planerische Gestaltung schreitet voran.

Was genau soll mit dem an prominenter Stelle gelegenen ehemaligen Lenzschen Haus in Osterode passieren? Diese Frage interessieren nicht nur Rat und Verwaltung sondern auch viele Osteroder.

Gläserner Neubau in der Mitte

Die planerische Gestaltung des Fachwerkbaus hat nun konkrete Formen angenommen und war bereits Beratungsgegenstand im städtischen Bauausschuss. Die Gebäudeansicht wird sich massiv verändern. Dazu wird der mittlere Teil des aus drei Trakten bestehenden Gebäudes abgerissen und durch einen gläsernen Neubau ersetzt. Dieser wird ein modernes Treppenhaus und einen Aufzug beinhalten und sowohl das Vorderhaus an der Johannistorstraße als auch das Hinterhaus barrierefrei erschließen.

Ensemble mit unterschiedlichen Funktionen

Das gesamte Gebäude bildet ein Ensemble, dient jedoch unterschiedlichen Funktionen. Im Vorderhaus soll das Familienzentrum einziehen. In den beiden oberen Geschossen finden sich dafür Gruppenräume, Besprechungszimmer, Büros und eine Küche. Im Erdgeschoss soll die neu geschaffene Kooperationsstelle für Vereine und Verbände – kurz Servicestelle Vereine – einziehen. Dafür entsteht ein mobiler Empfangsbereich, so dass das Erdgeschoss auch für größere Veranstaltungen genutzt werden kann. Im Hinterhaus werden weitere Räumlichkeiten für das so genannte „Haus der Vereine“ geschaffen. Hier entstehen vielfältig nutzbare Flächen für Besprechungen und kleinere Veranstaltungen, die vor allem den Ehrenamtlichen aus Stadt und Ortschaften zur Verfügung gestellt werden sollen.