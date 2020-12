Osterode Es ist ein Sachschaden in bislang unbekannter Höhe entstanden, die Polizei bittet um Hinweise.

Zwei Einbrüche am Dienstagmorgen bei Autofirmen

Im Altkreis Osterode kam es Dienstag zu zwei Einbrüchen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in die Büroräume einer Reifen-Autoservice-Firma in Osterode und eines Autohändlers in Windhausen.

Aufgrund der Spurenlage geht die Polizei davon aus, dass beide Einbrüche im Tatzusammenhang stehen.

Schadenshöhe ist noch unbekannt

Während die Täter in der Osteroder Firma diverse Schränke durchsuchten, entnahmen sie aus den Räumlichkeiten des Windhäuser Autohändlers mehrere Autoschlüssel, die anschließend über das Gelände verteilt wurden. Zudem hebelten sie ein Fenster zu einer Garage auf und verwüsteten diese sowie einen Geräteschuppen durch das Entleeren eines Feuerlöschers.

Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Osterode unter der Tel. 05522/508-0 entgegen.