Harz Energie erhöht Wasserpreise zum 1. Januar 2021

Weil das Land Niedersachsen zum Jahreswechsel die Wasserentnahmegebühr verdoppelt sowie die Kosten für Gewinnung, Aufbereitung, Transport und Einkauf des Wassers gestiegen sind, erhöht die Harz Energie die Trinkwasserpreise mit Wirkung zum 1. Januar 2021. "Der Wasserpreis steigt um 0,19 Euro auf 2,04 Euro pro Kubikmeter (inclusive Mehrwertsteuer). Der Grundpreis für einen Standardzähler wird um 1,12 Euro auf 6,25 Euro monatlich angehoben. In einem typischen Zwei-Personen-Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 80 Kubikmetern erhöhen sich damit die monatlichen Wasserkosten um 2,50 Euro", teilt die Harz Energie mit. Eine Familie mit einem Jahresverbrauch von 150 Kubikmetern müsse mit Mehrkosten von 3,70 Euro pro Monat rechnen. Laut des kommunalen Energieversorgers seien die Preise zuletzt vor viereinhalb Jahren geändert worden.

Hauptgrund der Preisänderung sei die Verdoppelung der Wasserentnahmegebühr durch das Land Niedersachsen von 0,075 Euro auf 0,15 Euro pro Kubikmeter. Das Land erhebe die früher auch als Wasserpfennig bezeichnete Gebühr für die Entnahme von Grund- und Oberflächenwasser seit 1992. Aus den Einnahmen finanziere es Maßnahmen des Gewässer- und Naturschutzes. Ziel sei zudem, den guten Zustand des Grundwassers, der wichtigsten Ressource für die öffentliche Wasserversorgung, durch Beratung der Landwirtschaft und Maßnahmen zur Reduzierung vor allem des Nitrateintrags zu erhalten, heißt es in der Mitteilung der Harz Energie.

Baumaßnahmen und Instandhaltung des Wassernetzes sind erheblich teurer geworden

Weiter erklärt die Harz Energie, dass auch Baumaßnahmen und Instandhaltung des Wassernetzes erheblich teurer geworden seien. So seien allein die Tiefbaukosten für Leitungsneubau und -sanierung in den vergangenen vier Jahren um mehr als 60 Prozent gestiegen. Die Gründe hierfür lägen unter anderem in drastisch gestiegenen Entsorgungs- und Asphaltierungskosten. Nicht zuletzt steigen im kommenden Jahr auch die Kosten für den Zukauf von Trinkwasser. Denn etwa 50 Prozent des verkauften Trinkwassers fördert die Harz Energie aus eigenen Quellen im Harz; die restlichen rund 50 Prozent kauft das Unternehmen überwiegend von den Harzwasserwerken zu. Harz Energie zufolge erhöhe der Vorlieferant die Bezugskosten ab 2021 "spürbar".

"Immer mehr beeinflussen aber auch klimatische Veränderungen die Aufgaben in der Trinkwasserversorgung. Galt der Harz in der Vergangenheit noch als ausgesprochen niederschlagsreiches Gebiet, hat die Harz Energie 2019 mit Düna sogar eine Ortschaft wegen eines ausgetrockneten Brunnens an das Versorgungsnetz angeschlossen", erklärt der Energieversorger und schreibt weiter: "Auch die Anstrengungen zum Erhalt der Wasserqualität nehmen zu. Bei im langjährigen Mittel stagnierenden bis sinkenden Verbrauchsmengen steigt damit der Investitionsaufwand im Trinkwassernetz zusätzlich."