Derzeit keine Corona-Zahlen aus dem Landkreis Göttingen

Göttingen/Northeim/Goslar Wegen einer Softwareumstellung in der Verwaltung gibt es in den nächsten Tagen keine Fallzahlen. Die Zahlen aus Northeim und Goslar.

Wie die Verwaltung am Dienstag erklärte, können aufgrund einer Softwareumstellung derzeit keine tagesaktuellen und kleinteiligen Corona-Fallzahlen für die Stadt und den Landkreis Göttingen veröffentlicht werden.

„Eine Veröffentlichung im gewohnten Umfang wird schnellstmöglich erfolgen, kann für die nächsten Tage allerdings nicht verlässlich zugesichert werden. Wir bitten um Ihr Verständnis“, heißt es im Corona-Blog der Stadt Göttingen dazu weiter.

Am Montag waren 519 Menschen im Kreis Göttingen mit dem Coronavirus infiziert gewesen, der Inzidenzwert lag bei 97,8.

Die Fallzahlen aus Northeim

Seit Beginn der Corona-Pandemie sind im Landkreis Northeim 948 Infektionen bestätigt worden. 789 Personen gelten mittlerweile als genesen, an oder mit dem Virus sind bisher 15 Personen verstorben. Das meldete die Verwaltung am Montag. Der Inzidenzwert liegt demnach für den 29. Dezember bei 55,2.

Somit sind im Landkreis Northeim derzeit 144 Personen akut am Coronavirus erkrankt, sie sind gemeldet in Bad Gandersheim 4, Bodenfelde 4, Dassel 9, Einbeck 22, Hardegsen 8, Kalefeld 1, Katlenburg-Lindau 4, Moringen 8, Nörten-Hardenberg 6, Northeim 70 und Uslar 8.

Die Fallzahlen aus Goslar

Im Landkreis Goslar sind seit Beginn der Corona-Pandemie 994 Fälle bestätigt worden. 745 Personen gelten als genesen, 48 sind in Verbindung mit dem Virus verstorben. Demnach sind 201 Personen momentan am Coronavirus erkrankt. Der Inzidenzwert liegt für den 29. Dezember bei 51,4. Das meldete die Landkreis-Verwaltung am Montag.

Einzelne Fallzahlen: Bad Harzburg 19, Braunlage 4, Clausthal-Zellerfeld 19, Goslar 58, Langelsheim 47, Liebenburg 13, Lutter am Barenberge 0, Seesen 28 und Vienenburg 13.